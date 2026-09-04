Brazilian Jazz Festival: André Rio é um dos convidados de Celso Rangel para show em Portugal
André rio comanda o projeto MPBossa, com show em celebração à obra do mestre Roberto Menescal
A edição do Brazilian Jazz Festival, marcada para este sábado (5) e domingo (6) em Cascais, Portugal, terá celebração a Roberto Menescal sob o comando de André Rio e o seu projeto MPBossa.
A convite do produtor carioca Celso Rangel, André Rio se junta a outros nomes da programação do evento - que terá sua primeira edição em Portugal.
O festival funciona como uma espécie de vitrine de talentos e também como ponto de encontro de nomes veteranos da música, em trocas que levam o cancioneiro do Brasil para o público europeu - que será contemplado com MPB, jazz e samba, reforçando a diversidade do festival.
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Além de André Rio, se apresentam no Palaphita Cascais Udi e Os Alquimistas de Jorge, DJ Levy Gasparian, BR DUo Jazz, Walter Areia Quartet e Ciro Cruz, entre outros nomes.
MPBossa
O cantor e compositor André Rio, veretano dos palcos pernambucanos, leva para a Europa o projeto MPBossa.
No palco ele celebra Roberto Menescal, 89, um dos nomes fortes da Bossa Nova que segue ativo na música, inclusive com o recente "O Lado B da Bossa" lançado em 2025 com Cris Delanno.
PROGRAMAÇÃO
Sábado (5)
Banda Belle Blue
Rodrigo Augusto
Micheline Cardoso
Udi e Os Alquimistas de Jorge
Bahiana Beat
DJ Levy Gasparain
André Rio
Domingo (6)
Banda Belle Blue
Márcio Diniz Quartet
Walter Areia Quartet
BR Duo Jazz
Ciro Cruz
SERVIÇO
Brazilian Jazz Festival
Quando: Sábado (5) e domingo (6)
Onde: Cascais, Portugal (Palaphita Cascais)
Acesso gratuito
Informações: @palaphita // @brazilian.jazzfestival