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BRASIL-PORTUGAL Brazilian Jazz Festival: André Rio é um dos convidados de Celso Rangel para show em Portugal André rio comanda o projeto MPBossa, com show em celebração à obra do mestre Roberto Menescal

A edição do Brazilian Jazz Festival, marcada para este sábado (5) e domingo (6) em Cascais, Portugal, terá celebração a Roberto Menescal sob o comando de André Rio e o seu projeto MPBossa.

A convite do produtor carioca Celso Rangel, André Rio se junta a outros nomes da programação do evento - que terá sua primeira edição em Portugal.



O festival funciona como uma espécie de vitrine de talentos e também como ponto de encontro de nomes veteranos da música, em trocas que levam o cancioneiro do Brasil para o público europeu - que será contemplado com MPB, jazz e samba, reforçando a diversidade do festival.









Além de André Rio, se apresentam no Palaphita Cascais Udi e Os Alquimistas de Jorge, DJ Levy Gasparian, BR DUo Jazz, Walter Areia Quartet e Ciro Cruz, entre outros nomes.

MPBossa

O cantor e compositor André Rio, veretano dos palcos pernambucanos, leva para a Europa o projeto MPBossa.



No palco ele celebra Roberto Menescal, 89, um dos nomes fortes da Bossa Nova que segue ativo na música, inclusive com o recente "O Lado B da Bossa" lançado em 2025 com Cris Delanno.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (5)

Banda Belle Blue

Rodrigo Augusto

Micheline Cardoso

Udi e Os Alquimistas de Jorge

Bahiana Beat

DJ Levy Gasparain

André Rio



Domingo (6)

Banda Belle Blue

Márcio Diniz Quartet

Walter Areia Quartet

BR Duo Jazz

Ciro Cruz

SERVIÇO

Brazilian Jazz Festival

Quando: Sábado (5) e domingo (6)

Onde: Cascais, Portugal (Palaphita Cascais)

Acesso gratuito

Informações: @palaphita // @brazilian.jazzfestival

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