Música Brechó Garagem Vinil e Espaço Aurora Collab promovem feira de discos neste sábado (12); saiba mais Evento contará com discotecagem e extenso acervo de vinil

Neste sábado (12), o Brechó Garagem Vinil e o Espaço Aurora Collab se juntarão em uma parceria para organizar a quinta edição da Feira Colaborativa da Boa Vista, que acontece mensalmente. O evento será realizado na Loja 05 da Rua Clube Naútico Capibaribe e contará com um acervo de discos de vinil extenso, CDs, DVDs, livros e roupas, entre outros artigos.

A feira ainda será um espaço de gastronomia, música ao vivo e discotecagem, com participação especial do DJ Bugado, e promete reunir colecionadores e curiosos em um dia com temática retrô.

Serviço

Feira de Vinil

Sábado, (12), das 9h ás 16h

Na Rua Clube Naútico Capibaribe, Loja 05

