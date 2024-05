Brega, forró e celebração ao reggae: agenda do 'findi' tem de tudo um tiquinho; confere aê

A- A+

Do Brega Naite com Priscila Senna e Raphaela Santos, em Olinda, ao forró das antigas com Limão Com Mel, no Cabo, Litoral Sul, passando ainda pelo esquenta no forrobodó com Silvério Pessoa e musical para celebrar Belchior.



O fim de semana chegou e com ele a programação turbinada que "só aqui que tem, só aqui que há", em agenda que inclui também opções em espetáculos teatrais, além de exposições em espaços diversos da cidade. Sem falar das estreias da semana no cinema.



A sugestão de sempre, portanto é: apenas bora, né?

CINEMA

"Furiosa: Uma Saga Mad Max"

SINOPSE: Quando o mundo entra em colapso, a jovem Furiosa é sequestrada do Vale Verde das Muitas Mães e cai nas mãos de uma grande horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementus. Vagando pelo deserto condenado, eles encontram a Cidadela controlada por Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos lutam pelo poder e controle, Furiosa terá que sobreviver a muitos desafios para encontrar o caminho de volta para casa. Com Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth

"Fúria Primitiva"

SINOPSE: Kid, um jovem que ganha a vida em um clube de luta clandestino, onde, usando uma máscara de gorila, é brutalmente espancado todas as noites por lutadores mais populares. Após anos de raiva contida e uma vida muito dura, Kid encontra uma maneira de se infiltrar na elite da cidade. À medida que seu trauma de infância ressurge, ele não mede esforços para acertar as contas com os homens da alta sociedade que tiraram o pouco que ele tinha. Dirigido e protagonizado por Dev Patel

"De Repente, Miss!"

SINOPSE: Mônica abandonou uma promissora carreira publicitária para criar os filhos, Luíza e Leo, e agora, prestes a completar 40 anos, está em crise. Sua filha adolescente, uma influenciadora digital em ascensão, não sente mais admiração por ela. O marido decide presentear a esposa com uma viagem em família no famoso Praia Star Resort. Esta pode ser a oportunidade que Mônica tanto precisa para se reconectar com a filha, mesmo que para isso tenha que disputar um concurso de miss. Com Fabiana Karla e Danielle Winits

SHOWS E EVENTOS

Bee Gees Alive

Quando: Sexta-feira (24), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 90 no Cecon Tickets

Informações: @vidaliere.eventos // @beegeesaliveoficial

70 anos do Maestro Oséas

Quando: Sexta-feira (24), 19h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Amparo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @oficial_orquestramaestrooseas

Roda de Forró

Com Laís Senna e Vinicius Nogal, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (24),

Onde: A Fazendinha - Rua das Graças, 219

Informações/Reservas: (81) 81 9 8623-1132 // @roda.deforro

Show "O Mar e A Galáxia", de renanrenan

Quando: Sexta-feira (24), 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Largo do Varadouro, s/n, Olinda (Mercado Eufrásio Barbosa)

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @renanrenan_



Feira de livros celebrar Orgulho Nerd

Quando: Sexta-feira (24) e Sábado (25), a partir do meio-dia

Onde: Shopping de Afogados - Rua São Miguel, 176, Afogados

Acesso gratuito

Informações: @shoppingdeafogados

Brega Naite Festival

Com Priscila Senna e Raphaela Santos, entre outras atrações

Quando: Sábado (25), a partir das 21h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla

Informações: (81) 3427-7501

Belchior, O Musical

Quando: Sábado (25), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 35 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000

Noite das Estrelas

Encontro de MPB com cantores pernambucanos

Quando: Sábado (25), 20h

Onde: Comendador House (Paulista North Way Shopping)

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla e no local

Informações: (81) 9 9664-3302

Ensaio Junino, com Silvério Pessoa

Quando: Sábado (25), 18h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Oficina de Escrita Criativa e Recital Poético

Por Hugo Dubeux

Quando: Sábado (25), a partir das 9h (recital) e a partir das 14h (oficina)

Onde: Praça da Várzea (recital) e Acesa ONG (oficina) - Rua Alto da Conquista, 303, Alto José Bonifácio

Acesso gratuito

Informações: @hugodubeux



Forró das Antigas - Edição Especial

Com Limão com Mel e Magníficos, entre outras atrações

Quando: Domingo (26), a partir das 17h

Onde: Areba 9 de Julho - Praça 9 de Julho, Cabo de Santo Agostinho

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8465-2881

Forró do Piu Piu

Quando: Domingo (26), a partir de meio-dia

Onde: Manny Deck Bar - Rua do Sol, 468, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 150 no site Bilheteria Digital

Informações: @mannydeckbar

Show de Temporada "School of Rock Boa Viagem"

Quando: Domingo (26), a partir das 14h

Onde: Restaurante Catamaran - Av. Cais de Santa Rita, s/n, São José

Ingressos a partir de R$ 49,50 no Sympla

Informações: (81) 9 9973-4077

"Bob Vive"

Com artistas do reggae pernambucano

Quando: Domingo (26), a partir das 17h

Onde: Rua Tomazina (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Noite das Estrelas

Quando: Domingo (26), 18h

Onde: Teatro Boa Vista -

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 9 9731-8616

TEATRO

Espetáculo de dança "Céu Sangrando Tinta"

Quando: Sexta (24) e Sábado (25), 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-3321

"Cinderela e o Sapatinho de Cristal"

Quando: Sábado (25), 17h e Domingo (26), 14h30 e 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @rorbertocostaproducoes // (81) 9 8463-8388

"Ao Paraíso"

Quando: Sábado (25), 20h e Domingo (26), 18h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: (81) 3184-3057

"Hotel Parizze, uma Comédia do Absurdo"

Quando: Sábado (25), 19h e Domingo (26), 17h30

Onde: Teatro Apolo Hermilo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

Oficina de Teatro de Rua

Em ação de lançamento da Galeria de Rua Jobson Figueirêdo

Quando: Sábado (25), 15h

Onde: Setúbal - Rua Almirante Tamandaré

Acesso gratuito (limitado a vinte pessoas)

"Rinocerontes"

Quando: Domingo (26),

Onde: Teatro Barreto Júnior - Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: @cenicascia

"Roblox", com Palhaço Chocolate

Quando: Doningo (26), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 2129-5961

"A Bela e a Fera"

Quando: Domingo (26), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem)

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3355-9821

EXPOSIÇÕES

"Favela em Fluxo"

Quando: até 14 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu ou no Sympla (às terças o acesso é gratuito)

Informações: @pacodofrevo



Visitação terças a sextas, das 10h às 17h // sábados e domingos, das 11h às 18h

"Da Rua, Correntezas", de Guto Oca

Quando: até 13 de julho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação segunda a sexta-feira, das 9h às 18h// sábados das 14h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Visitação terça a domingo (e feriados), das 13h às 17h

"Retrato Oco"

De PV Ferraz e curadoria de Iezu Kaeru

Quando: até 26 de maio

Onde: Torre Malakoff - Praça Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3184-3180

"Novos Olhares para Monalisa"

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / Domingos, das 10h às 18h

"Hiper-Realismo no Brasil", de Giovani Caramello

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1925



Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / domingos e feriados, das 10h 1as 18h

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz



Visitação terça a sexta: das 10h às 17h /sábados e domingos de 10h às 14h

