evento Brega Funk do Red Bull Rochedo promove batalha de passinho no Recife; confira Competição ocorre na Concha Acústica da UFPE, neste sábado (31), seguido por apresentações

Recife sedia a segunda edição do Brega Funk do Red Bull Rochedo. A competição de brega funk ocorre na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), neste sábado (31), a partir das 14h.

O evento tem acesso gratuito, mediante retirada de ingresso pelo site Shotgun e doação de 1kg de alimento não perecível. As inscrições para os competidores serão realizadas no local, a partir das 13h.

As batalhas de passinho do brega funk promovidas pelo evento são divididas em quatro categorias: Manas, Monas, Manos e Duplas. Os concorrentes serão julgados por nomes da cena, como Cley, Matheus Cabral e Dani Costa.



A produção do evento é da Brota Produtora. Depois da competição, o Baile da Brota encerra a noite com apresentação de Mano Dembele e um feat especial entre DJs da cena

nordestina.

A primeira edição do Brega Funk do Red Bull Rochedo ocorreu em março de 2024, na Torre Malakoff. Uma edição de pocket foi realizada no Carnaval deste ano, tendo a Praça do Carmo, em Olinda, como cenário.

Confira o line-up do Baile da Brota:

Boneka (PE) convida Tremsete

Iury Andrew (PE) convida Kananda PX

DDZIN (CE)

Mequetreff (BA)

DK (RN)

Vands

Serviço:

Brega Funk do Red Bull Rochedo

Quando: neste sábado (31), às 14h

Onde: Concha Acústica da UFPE (Cidade Universitária, Recife)

Entrada gratuita, com retirada de ingresso pelo site Shotgun e doação de 1kg de alimento não perecível



