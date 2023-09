A- A+

Agenda Cultural Brega, samba e MPB, além de espetáculos teatrais e exposições integram programação do fim de semana Fim de semana dá sequência ao feriado de 7 de setembro, com diversidade de opções de entretenimento no Recife e RMR

Tem filme de terror nos cinemas, musical no teatro e festas no Recife, Região Metropolitana, Mata Sul e Agreste. A agenda cultural do fim de semana está repleto de "coisas para fazer" no quesito entretenimento, para todas as idades, bolsos e gostos.



Nas telonas têm "A Freira 2", uma das estreias da semana nos cinemas. Da mesma franquia de "Invocação do Mal", o longa tem roteiro assustador.



Já para quem curte teatro, além do musical "Capiba - Pelas Ruas que Eu Vou", tem também o espetáculo "Apenas o Fim do Mundo", do Grupo Magiluth, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam).



E em se tratando de baladas e afins, tem o Baile da Brota em Olinda, com MC Troia e a carioca MC Naninha, nesta sexta-feira (8). Já o Projeto Samba da Gê, com Gerlane Lops também é uma pedida para quem curte o samba. O show vai rolar em Casa Forte, neste sábado (9).

No domingo (10), em Caruaru, o Pagode Sunset promete agitar o município agrestino. E as exposições "Abril Pro Rock 30 Anos - Poster Arte Desogn IX", na Torre Malakoff e a Exposição Internacional Dragões, no Shopping Tacaruna, integram o rol de opções do fim de semana.



Bora conferir?



CINEMA



Crédito: Divulgação

"Angela"

Sinopse: Angela é uma cinebiografia nacional que conta a história da vida e morte da socialite Ângela Diniz, que ficou conhecida após seu assassinato que chocou o País. Na trama, Angela (Isis Valverde) acaba de sair de um divórcio no qual teve que abrir mão dos filhos, e quando conhece Raul (Gabriel Braga Nunes) ela acredita ter encontrado alguém que ama seu espírito livre tanto quanto ela. A atração avassaladora faz o casal largar tudo e viver o sonho de reconstruir suas vidas na praia, mas a relação declina rapidamente para o abuso e violência, terminando em um dos crimes mais marcantes do Brasil.

Cena de "A Freira 2" | Crédito: Divulgação



"A Freira 2"

Sinopse: Sequência de A Freira (2018), fazendo parte da franquia "Invocação do Mal". No primeiro filme, após uma irmã cometer suicídio em um convento na Romênia, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça para investigar o ocorrido. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano no local, confrontando-se com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha espiritual. Nesta continuação, na França de 1956, um padre é assassinado e parece que o mal está se espalhando por toda a região. Acompanhamos a Irmã Irene quando, mais uma vez, ela fica cara a cara com uma força demoníaca.

SHOWS E EVENTOS

Orquestra Backstage | Crédito: Reprodução/Instagram



Os Caetanos e Orquestra Backstage



Quando: Sexta-feira (8), a partir das 18h

Onde: Venda Bom Jesus - Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @vendabomjesus

MC Troia | Crédito: Cenário Filmes /Divulgação

Brega Bregoso: Baile da Brota

Com MC Naninha e MC Troia, entre outras atrações



Quando: Sexta-feira (8), 23h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Carmo

Ingressos a partir de R$ 40 no site Shotgun



Projeto Samba da Gê



Quando: Sábado (9), 16h

Onde: La Casa - Av. Dezessete de Agosto, 1893, Casa Forte

Ingressos R$ 40

Informações: (81) 9 9933-9234

Dead Fish + Eskröta + Bayside Kings - Tour 2023



Quando: Sábado (9), a partir das 15h

Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 110 no Sympla

Informações: @estelita.producoes

Gravação do DVD de Diego Dias

Com participação de Márcio Art e Délcio Luiz



Quando: Sábado (9), 20h

Onde: NB Society - Rua das Crianças, 82, Bomba do Hemetério

Ingressos a partir de R$ 20 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9754-4607

Crédito: Divulgação

Fusion (House Experience)



Quando: Sábado (9)

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Conde Só Brega | Crédito: Divulgação

Arrocha Ipojuca

Com Tayara, Pablo, Conde e Junior WO



Quando: Domingo (10), 16h

Onde: Arena Ipojuca -

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: @arrochaipojuca



Pagode Sunset, em Caruaru

Com Grupo Sentimento e Márcio Art, entre outras atrações



Quando: Domingo (10), 17h

Onde: Espetinho da Karla - Rua Cleto Campelo, Maurício de Nassau, Caruaru

Ingressos a partir de R$ no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8127-3245



Aniversário de Maraial

Com Iguinho e Lulinha, Matheus Vini, Anjo Azul e Andrean Rhaz



Quando: Domingo (10), 19h

Onde: Centro de Maraial, Mata Sul do Estado -

Acesso gratuito

Crédito: Divulgação

Parque Dino Escape

Com tobogã, quebra-cabeça e piscina de bolinhas, entre outras opções de lazer

Quando: até o dia 4 de outubro

Onde: Praça de Eventos do Shopping Guararapes

Acesso R$ 40 (30 minutos - com o acréscimo de R$ 1 por minuto adicional)

Informações: @sguararapes

Funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 22h e aos domingos, das 12h às 21h



Projeto Olha! Recife



Olha! Recife a Pé - Tema: "Benfica e Madalena"

Quando: Sábado (9), 9h

Onde: Saída da Praça do Derby (em frente ao Bradesco)

Gratuito (mediante inscrição no site www.olharecife.com.br)

Rio Capibaribe é um dos temas do projero Olha! Recife deste fim de semana | Crédito: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Olha! Recife de ônibus - Tema: "Capibaribe e Outras Águas"

Quando: Sábado (9), 14h

Onde: Saída da Praça do Arsenal (Bairro do Recife)

Gratuito (mediante inscrição no site www.olharecife.com.br)

Olha! Recife a pé - Tema: "Pina e Boa Viagem"

Quando: Domingo (10), 9h

Onde: Saída em frente ao JCPM (Pina)

Gratuito (mediante inscrição no site www.olharecife.com.br)

Olha! Recife Bicicleta - Tema: "Circuito da Poesia"

Quando: Domingo (10), 9h

Onde: Saída da Praça do Arsenal (Bairro do Recife)

Gratuito (mediante inscrição no site www.olharecife.com.br)

TEATRO

Crédito: Melissa Fernandes/Arquivo Folha de Pernambuco

Capiba - Pelas Ruas que Eu Vou



Quando: Sexta-feira (8), 19h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: @teatroluizmendonça



Arthur Petry - Tudo Isso Pra Nada

Com Alessandro Berle



Quando: Sexta-feira (8), 20h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos R$ 65 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914



Apenas o Fim do Mundo

Grupo Magiluth



Quando: Sexta (8) e Sábado (9), às 20h e Domingo (10), às 16h

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista

Ingressos esgotados

Informações: (81) 3355-6871

Show de Hipnose Cômica

Com André Attie, Eduardo Neaime e Sanny Machado



Quando: Sábado (9), 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

A Bela e A Fera e Outras Histórias



Quando: Sábado (9), 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914



EXPOSIÇÃO

Abril Pro Rock 30 Anos

Poster Arte Desogn IX



Quando: até outubro

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Aberto das 18h às 21h

Crédito: Divulgação

Exposição Internacional Dragões



Quando: até 30 de setembro

Onde: Shopping Tacaruna - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Acesso gratuito



Funcionamento no mesmo horário do shopping: de segunda a sábado, das 9h às 22h e aos domingo, das 12h às 21h

Informações: www.shoppingtacaruna.com.br

ExpoFlora



Quando: até domingo (10)

Onde: Camará Shopping (Piso L1) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe

Acesso gratuito



Funcionamento no mesmo horário do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingo, das 12h às 21h

Informações: www.camarashopping.com.br



"Panorama da Arte Pernambucana - Arquivo Paulo Bruscky"

Quando: até setembro

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso gratuito

Visitação de terça a sexta, das 11h às 17h // sábados e domingos, das 14h às 17h

"Construir para Existir", de Lucas Faustino

Até 24 de setembro

Onde: Restaurante Cá-Já - Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos

Informações: (81) 3126-0648

Veja também

LUTO Morre sociólogo italiano Domenico Di Masi, aos 85 anos