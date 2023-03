Bregalizando na Rua: festival gratuito promove shows de brega em Casa Amarela

A- A+

O festival Bregalizando na Rua ocorre neste final de semana, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Com shows de estrelas do brega pernambucano neste sábado (18) e domingo (19), o evento tem entrada gratuita.

Entre as atrações, estão confirmados Conde Só Brega, Michelle Melo, Dayanne, Francyne Roper, Sentimentos, Sedutora, Tayara Andrezza, Sheldon, Elvis e Valquíria Santana. O palco ficará montado ao lado do Cemitério de Casa Amarela.

Criado em 2019, o festival visa celebrar um dos gêneros musicais mais populares em Pernambuco. Em função da pandemia de Covid-19, não foi realizado durante dois anos.



Confira a programação do Bregalizando na Rua:

Sábado (18) - 17h

Michelle Melo

Francyne Roper

Elvis

Sheldon

Sentimentos

Domingo (19) - 14h

Conde Só Brega

Dayanne

Tayara Andrezza

Valquíria Santana

Sedutora

