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DIA DAS CRIANÇAS

Instituto Ricardo Brennand apresenta show do Mundo Bita no Dia das Crianças

VIII Festival Medieval para Crianças promove apresentações de mágica e a Festa dos Bichos, nesta segunda (12), a partir das 13h

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Mundo BitaMundo Bita - Foto: Divulgação

O Instituto Ricardo Brennand, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, recebe, nesta segunda-feira (12), uma programação especial para o Dia das Crianças.

Neste feriado, museu funcionará excepcionalmente para a VIII edição do Festival Medieval para Crianças, que começa às 13h e tem como principal atração o show do Mundo Bita, marcado para as 16h.

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A programação reúne atividades voltadas ao público infantil e para toda a família. Entre as atrações estão apresentações de mágica com Rapha Santacruz, Luana Iranzi e Tariana Zacariotti, além da Festa dos Bichos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A partir das 16h, o Mundo Bita se apresenta nos jardins do Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, em uma programação especial de Dia das Crianças.

SERVIÇO
VIII Festival Medieval para Crianças – Especial Dia das Crianças**
Quando:segunda-feira (12),  às 13h
Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife 
Ingressos disponíveis pelo site do Instituto Ricardo Brennand ou na bilheteria local
Informações: (81) 2121-0365 / 0334

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