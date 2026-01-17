Breno e Marcelo dão o primeiro beijo do BBB26

A- A+

O biólogo Breno Cora e o médico Marcelo Alves deram o primeiro beijo da 26ª edição do Big Brother Brasil. A química rolou na primeira festa da casa, que aconteceu na noite desta sexta (16) durante o show da cantora Anitta.

Ao som de "Rave de Favela", eles se beijaram no meio da pista de dança e rodeados pelos outros confinados, que comemoraram o momento. A festa continuou e após alguns minutos os brothers voltaram a ficar.

Depois foi a vez do veterano Jonas Sulzbach e da influenciadora Maxiane Rodrigues trocarem carícias, o que segundo a também veterana Sarah Andrade "mexeu no jogo todo".

Mais tarde, a leveza vai dar lugar à tensão, já que os brothers participam da primeira Prova do Anjo da edição. O vencedor estará imune e poderá comprar uma segunda imunidade.

No domingo, 18, tem formação de paredão triplo e prova Bate e Volta. A rodada termina na próxima terça, 20, com a primeira eliminação da temporada.



