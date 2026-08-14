Sex, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta14/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Famosos

Breno Ferreira, o Clebinho de ''Quem Ama Cuida'', é confirmado na Dança dos Famosos

Ator também está no elenco de Jogada de Risco, do Globoplay, em que interpreta Geraldo, um jogador de futebol

Reportar Erro
Breno Ferreira está na Dança dos Famosos 2026Breno Ferreira está na Dança dos Famosos 2026 - Foto: Reprodução/Instagram

Breno Ferreira, que interpreta o advogado Clebinho em Quem Ama Cuida, foi confirmado na Dança dos Famosos 2026. O anúncio se deu nesta quinta-feira, 13, durante o intervalo da novela das nove da Globo.

O ator também está no elenco de Jogada de Risco, do Globoplay, em que interpreta Geraldo, um jogador de futebol que esconde um relacionamento homoafetivo e enfrenta a homofobia no esporte. A produção chamou a atenção por uma cena de nudez frontal do artista.

Leia também

• Deborah Secco diz ter criado diferentes ''personas'' para agradar ao público

• Ticiane Pinheiro é confirmada no "Dança dos Famosos": "Vou que vou"

• Atriz indiana Nikita Rawal é beijada à força por fã durante evento

Breno também passou por produções como Beleza Fatal, Vale Tudo, Coisa Mais Linda, Manhãs de Setembro e Dois Tempos.

A primeira participante anunciada para a competição foi Ticiane Pinheiro, durante o Mais Você. O elenco completo será apresentado no Domingão com Huck deste domingo, 16, quando também ocorre a estreia da edição de 2026.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter