A- A+

Famosos Breno Ferreira, o Clebinho de ''Quem Ama Cuida'', é confirmado na Dança dos Famosos Ator também está no elenco de Jogada de Risco, do Globoplay, em que interpreta Geraldo, um jogador de futebol

Breno Ferreira, que interpreta o advogado Clebinho em Quem Ama Cuida, foi confirmado na Dança dos Famosos 2026. O anúncio se deu nesta quinta-feira, 13, durante o intervalo da novela das nove da Globo.

O ator também está no elenco de Jogada de Risco, do Globoplay, em que interpreta Geraldo, um jogador de futebol que esconde um relacionamento homoafetivo e enfrenta a homofobia no esporte. A produção chamou a atenção por uma cena de nudez frontal do artista.

Breno também passou por produções como Beleza Fatal, Vale Tudo, Coisa Mais Linda, Manhãs de Setembro e Dois Tempos.

A primeira participante anunciada para a competição foi Ticiane Pinheiro, durante o Mais Você. O elenco completo será apresentado no Domingão com Huck deste domingo, 16, quando também ocorre a estreia da edição de 2026.

Veja também