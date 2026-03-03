Paredão Falso: Breno foi o escolhido pelo público para o Quarto Secreto
Participante mineiro estava na disputa com Alberto Cowboy e Jordana
Numa lógica inversa de votar para deixar o participante na casa, o público votou para que Breno (54,66%) permanecesse confinado no BBB26, no Paredão Falso desta terça-feira (3), que levou o brother mineiro para o chamado Quarto Secreto.
Na berlinda da semana, o biólogo e modelo disputava a suposta saída do reality com Alberto Cowboy (43,12%), indicado pelo próprio Breno em uma dinâmica da casa.
A advogada de Brasília também esteve no paredão, por indicação da líder Samira, mas foi a menos votada pelo público, alcançando apenas 2,22% na votação.
E, conforme foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schimdt, Breno vai poder chamar alguém para lhe fazer companhia no Quarto Secreto.
De lá, a rotina da casa passa a ser observada pelo brother que retornará, e imune, nesta quinta-feira (5), dia de Prova do Líder.