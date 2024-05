A- A+

saúde Brian Wilson, dos Beach Boys, ficará sob tutela por ser 'incapaz de cuidar de si', determina justiça Em fevereiro, o site oficial do músico informou que ele estava com demência

A justiça americana determinou que Brian Wilson, fundador e líder da banda Beach Boys, seja colocado sob tutela diante de seu quadro com "grande distúrbio neurocognitivo". A decisão foi dada nesta quinta-feira (9), em um tribunal de Los Angeles. Wilson tem 81 anos.

“O tribunal conclui, com base em evidências claras e convincentes, que a tutela da pessoa é necessária e apropriada no sentido de que (Wilson) é incapaz de cuidar de (sua) pessoa”, diz o texto da decisão, de acordo com o USA Today.

De acordo com a publicação, o empresário do músico, LeeAnn Hard, e o publicitário Jean Sievers, que entrou com o pedido de tutela, foram nomeados seus tutores. A justiça determina, ainda, que os tutores devem consultar os filhos de Wilson sobre “todas as decisões relacionadas à saúde” do artista.

Demência

Em fevereiro deste ano, o próprio site oficial de Wilson informou que o músico está com demência. O comunicado avisava que, diante do diagnóstico, o músico seria tutelado por "representantes de longa data da família", já que sua esposa, Melinda, morreu em janeiro.

Considerado um dos músicos mais criativos de sua geração, Brian Wilson fundou os Beach Boys em 1961. A banda — que experimentou diversas formações — emplacou inúmeros hits nas paradas e gravou 29 álbuns de estúdio, quase todos nos anos 1960 e 1970. O último, "That's why god made the radio", é de 2012.

