Brian Wilson, dos Beach Boys, morreu após uma "parada respiratória", revela autópsia

A causa da morte de Brian Wilson, um dos fundadores do Beach Boys, foi revelada nesta quinta-feira. A certidão de óbito de Wilson, divulgada pelo site "TMZ", aponta uma "parada respiratória" como a principal causa da morte. O documento ainda lista processos inflamatórios, como sepse e cistite, entre os problemas de saúde que Wilson enfrentava.

Na certidão de óbito ainda aparecem complicações relacionadas ao distúrbio neurocognitivo com que o artista lidava. Entre elas estão: apneia obstrutiva do sono, insuficiência respiratória crônica e doença renal crônica.

A morte de Brian Wilson foi divulgada pela família do artista, na segunda semana do mês de junho. Em um post feito através do Instagram, os filhos do cantor pediram que as pessoas tivessem respeito à sua privacidade durante o luto.





Trajetória artística

Os Beach Boys foram uma das bandas mais influentes dos anos 1960, revolucionaram a cena da música norte-americana e ajudaram a vender a imagem da juventude californiana daquele período para o mundo. Na época, a popularidade e a energia do grupo os colocou como principais "rivais" dos Beatles nas paradas.

Wilson foi responsável por escrever, coescrever e produzir a maioria dos hits da banda, em álbuns influentes como "Pet sounds" (1966), que trazia canções como "Wouldn't it be nice" e "God only knows". Eles também foram responsáveis por sucessos como "Good vibrations", "Smile" e "California Dreamin'".

A formação original dos Beach Boys, em 1961, trazia Brian ao lado de seus irmãos, Carl e Dennis Wilson, além de seu primo, Mike Love, e seu amigo, Al Jardine. Além de dividir os vocais, Brian tocava teclado e baixo na banda.

Os Beach Boys entraram para o Hall da Fama do Rock em 1988 e para o Hall da Fama dos Compositores em 2000.

