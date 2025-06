Brian Wilson, dos Beach Boys, vivia sob tutela devido a distúrbio cognitivo; fãs lamentam morte

A- A+

Vocalista, compositor e um dos fundadores dos Beach Boys, o cantor Brian Wilson — que morreu, aos 82 anos, nessa quarta-feira (11) — vivia sob tutela há mais ou menos um ano devido a problemas de saúde mental.



Em maio de 2024, a justiça americana, em Los Angeles, determinou que o músico passasse a ser tutelado em decorrência de seu quadro com "grande distúrbio neurocognitivo".



A decisão em prol da interdição do artista — que, em janeiro de 2024, perdeu a esposa, a agente Melinda Ledbetter, com quem vivia há três décadas — usava como justificativa o fato de ele se apresentar incapaz de administrar os próprios bens e exercer atos corriqueiros da vida civil.

"O tribunal conclui, com base em evidências claras e convincentes, que a tutela da pessoa é necessária e apropriada no sentido de que Wilson é incapaz de cuidar de sua pessoa", destacou o texto da decisão. De maio de 2024 até a data de sua morte, o artista foi cuidado por representantes de longa data, os empresários LeeAnn Hard e Jean Sievers.



A justiça determinou, ainda, que as tutores deveriam consultar os filhos de Wilson sobre "todas as decisões relacionadas à saúde" do artista.

O talento de Brian Wilson muitas vezes ficou em segundo plano devido aos problemas de saúde mental que o acompanharam ao longo de toda a vida adulta.



O consumo de drogas esteve atrelado a fases de depressão profunda e episódios de alucinações auditivas. De acordo com um dos biógrafos do artista, o músico também recebeu diagnósticos de transtorno esquizoafetivo e transtorno bipolar.

Aliás, em 1964, ele teve um colapso nervoso durante uma turnê, o que o levou a se afastar dos palcos e a focar exclusivamente em gravações de estúdio. O período distante das apresentações diante do público marcou uma fase de intensa criatividade, que culminou na idealização de obras marcantes, como o aclamado "Pet Sounds" (1966) — um disco de composições sofisticadas e hoje reconhecido pela crítica internacional como um dos mais influentes da história da música contemporânea.

Em fevereiro de 2024, o próprio site oficial de Wilson informou que o músico estava com demência. O comunicado avisava que, diante do diagnóstico, ele seria tutelado por "representantes de longa data da família", já que sua esposa, Melinda, havia morrido dois meses antes.

Nas redes sociais, colegas e fãs vêm prestando homenagens ao artista. "Devastado ao saber do falecimento de Brian Wilson. Ele teve um efeito profundo em mim.



Os Kinks tocaram no Hollywood Bowl com os Beach Boys na nossa primeira turnê pelos EUA. Dia triste... Anos depois, Brian e eu costumávamos nos encontrar no cinema com nossas filhas e colocávamos o papo em dia... Estou devastado. Amava sua voz. Ele foi um inovador, e sua habilidade como compositor era notável. Eu o amava", escreveu Dave Davies, vocalista e guitarrista da banda The Kinks.

Ronnie Wood, guitarrista do Rolling Stones, lembrou que a morte de Wilson ocorre na mesma semana que a de Sly Stone. "Ah não... Brian Wilson e Sly Stone na mesma semana. Meu mundo está de luto. Muito triste", afirmou.

