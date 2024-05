A- A+

STREAMING "Bridgerton" e "Hacks": saiba quais são as séries que estreiam no streaming em maio de 2024 Lista ainda tem séries documentais sobre Romário e banda The Beach Boys

Maio de 2024 começa com o retorno de uma das grandes comédias da atualidade. Dona de seis Emmys dois deles de melhor atriz para Jean Smart , "Hacks" chega com uma terceira leva de episódios sobre a relação entre a lendária humorista Deborah Vance (Smart) e a roteirista iniciante Ava (Hannah Einbinder). A estreia é no dia 2, na Max.

Um dos maiores sucessos do catálogo da Netflix também está de volta: "Bridgerton", em sua terceira temporada, no dia 16. Agora, a trama é centrada em Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), o que não obedece a ordem dos livros de Julia Quinn, que são base para a série. A temporada também será dividida em duas partes, e a segunda leva estreia em 13 de junho.





Abaixo, mais estreias do mês.

Dia 1

Heeramandi: O Bazar de Diamantes (Netflix)

Sennapor Ayrton (Globoplay)

Dia 2

Hacks, 3ª temporada (Max)

Um Homem por Inteiro (Netflix)

Dia 3

A Maldição do Triângulo das Bermudas (History Channel)

Dia 6

Pecado capital (Globoplay)

O Dia Em Que a Minha Vida Mudou (Gloob)

Dia 7

Super-Ricos na Coreia (Netflix)

Pokémon, a Série: Sol e Lua - Parte 2 (Globoplay)

Dia 8

Matéria Escura (Apple TV+)

Hollywood Con Queen (Apple TV+)

Dia 9

Maxton Hall: O Mundo Entre Nós (Prime video)

Bodkin (Netflix)

Dia 10

O Cozinheiro Assassino: A História de César Román (Netflix)

Dia 16

Outer Range (prime Video)

Bridgerton, 3ª temporada (Netflix)

Dia 17

The Big Cigar (Apple TV+)

The 8 Show (Netflix)

Um cavalheiro em Moscou (Paramount+)

Dia 20

Malhação 1999 (Globoplay)

Dia 23

Romário: o cara (Max)

Dia 24

The Beach Boys (Star+)

Dom, 3ª temporada (Prime Video)

Dia 27

Fogo Sobre Terra (Globoplay)

Terra Nostra (Globoplay)

Dia 30

Eric (Netflix)

Dia 31

Não nos Calaremos (Netflix)

