Streaming "Bridgerton", "Hacks" e série sobre Senna: saiba o que chega ao streaming em maio Também estão entre os destaques do mês a série documental "Romário - O Cara" e o filme "Let It Be", sobre os Beatles

De novas temporadas aos inéditos, as plataformas de streaming programaram diversas estreias para maio. Para não ficar perdido entre tantos títulos, a Folha de Pernambuco separou os destaques entre os lançamentos do mês.

Um dos destaques é a aguardada terceira temporada de “Bridgerton”, da Netflix. Nesta nova leva de episódios, a série baseada nos livros de Julia Quinn foca no romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton).

Outra obra que chega ao seu terceiro ano é “Hacks”, da Max. O público vai acompanhar Deborah Vance (Jean Smart) aproveitando o sucesso de seu especial de stand-up, enquanto Ava (Hannah Einbinder) está em busca de novas oportunidades em Los Angeles.

As produções documentais brasileiras também “estão com tudo” em maio. Ainda na Max, estreia “Romário - O Cara”, sobre um dos nomes mais polêmicos e relevantes do futebol brasileiro. Já no Globoplay, “Sennapor Ayrton” promete contar a trajetória do tricampeão de Fórmula 1 a partir do olhar do piloto.

Confira as principais estreias no streaming em 2024:

Max

“Hacks” (3ª temporada) - 2 de maio

“Tartarugas Até Lá Embaixo” - 2 de maio

“Seis Não É Demais” - 2 de maio

“Sociedade da Virtude” - 3 de maio

“Todas Menos Ela” - 3 de maio

“Ninguém é de Ninguém” - 3 de maio

“Pretty Little Liars: Curso de Verão” (2ª temporada) - 9 de maio

“Quilos Mortais Brasil” - 9 de maio

“Romário - O Cara” - 23 de maio

Netflix

“Um Homem por Inteiro” - 2 de maio

“A Batalha do Biscoito Pop-Tart” - 3 de maio

“Bodkin” - 9 de maio

“A Mãe da Noiva” - 9 de maio

“Bridgerton” (3ª temporada) - 16 de maio

“Poder Policial” - 17 de maio

“Thelma, O Unicórnio” - 17 de maio

“O Vendedor de Ilusões: O Caso Geração Zoe” - 23 de maio

“Atlas” - 24 de maio

“Biônicos” - 29 de maio

“Eric” - 30 de maio

Globoplay

“Senna por Ayrton” - 1º de maio

“Madonna - The Celebration Tour in Rio” - 4 de maio

“Pecado Capital” - 6 de maio

“Davi – Um cara comum da Bahia” - 8 de maio

“Malhação” (1999) - 20 de maio

“Terra Nostra” - 27 de maio

“Rio-Paris: A Tragédia do Voo 447” - Ainda sem data

“Cilada” - Ainda sem data

“Dona Lurdes, O Filme” - Ainda sem data

“Pedágio” - Ainda sem data

Prime Video

“Uma Ideia de Você” - 2 de maio

“Morte, Morte, Morte” - 5 de maio

“The Walking Dead: Daryl Dixon” - 5 de maio

“Segredos de um Escândalo” - 8 de maio

“Maxton Hall: O Mundo Entre Nós” - 9 de maio

“Black Lotus” - 23 de maio

“Dom” (3ª temporada) - 24 de maio

“Entrevista Com o Vampiro” - 29 de maio

Disney+

“Star Wars: Histórias do Império estreia” - 4 de maio

“Let It Be” - 8 de maio

“Doctor Who” (14ª temporada) - 10 de maio

“Queen Rock Montreal” - 15 de maio

“The Beach Boys” - 24 de maio

“Jim Henson: O Homem das Ideias” - 31 de maio

Apple TV

“Acapulco” (3ª temporada) - 1º de maio

“Matéria Escura” - 8 de maio

“A Rainha da Trapaça de Hollywood” - 8 de maio

“The Big Cigar: a Fuga” - 17 de maio

“Trying” - 22 de maio

Mubi

“Hiroshima, Meu Amor” - 1º de maio

“Crítico” - 1º de maio

“Não Espere Muito do Fim do Mundo” - 3 de maio

“Oldboy” - 10 de maio

“Gasoline Rainbow” - 31 de maio

