rio de janeiro "Bridgerton": Lady Featherington bebe caipirinha, passeia no calçadão e posa com camisas de time Casal Polin, como fãs da série da Netflix batizam a dupla vivida pelos atores Nicola Coughlan e Luke Newton, conheceu a cidade maravilhosa

Em visita à cidade maravilhosa para a divulgação da terceira temporada da série "Bridgerton", os atores Nicola Coughlan (que dá vida à personagem Penelope Featherington) e Luke Newton, que interpreta Colin Bridgerton, conheceram o que de melhor há no Rio. "Shippados" — quando os fãs torcem pelo relacionamento — como o casal Polin, a dupla agitou os fãs ao terem o passeio pela Zona Sul carioca compartilhado nos perfis oficiais da Netflix Brasil.

As fotos mostram a dupla na Mureta da Urca, diante para o Corcovado, ou ainda dando um passeio pelo calçadão de Copacabana. Na princesinha do mar, por exemplo, a atriz que dá vida à fofoqueira Penelope também levou os cachorros para passear. O casal Polin ainda desfrutou de caipirinha no Galeto Sat's, água de coco na beira de praia, ou um chopp com polenta frita no bar.

A publicação no Instagram, feita no domingo, já acumula 1,8 milhão de curtidas e ultrapassa os 16 mil comentários, de fãs em polvorosa com a presença ilustre em terras cariocas — com direito a camisas do Flamengo e da seleção brasileira.

Outra postagem mostra os bastidores das filmagens, inclusive com Luke Newton, que interpreta Colin, não só posando para as fotos: ele prova o copo de chopp, a água de coco no canudinho e até a caipirinha, que afirma ser um drink "muito bom".

A viagem ao Rio também tem uma foto feliz da atriz que dá vida à Lady Featherington com uma porção de pães de queijo, e até fãs monitorando os passos da dupla, que incluem a chegada no Aeroporto do Galeão até a atriz filmando sambistas em um bar.

Luke Newton e Nicola Coughlan no Brasil - uma thread necessária



Vou atualizar todo conteúdo de Newghlan no Rio de Janeiro aqui. VAI SER GLORIOSO pic.twitter.com/TsuyvZp2gr — Gabi | POLIN ERA (@kathony4eva) May 18, 2024

No sábado, o perfil da Netflix também compartilhou uma projeção na YupStar — a roda gigante instalada na Zona Portuária do Rio — dando as boas-vindas ao casal Polin à cidade.

WELCOME POLIN



Rio de Janeiro, Brasil pic.twitter.com/FwH15sDLfm — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 19, 2024

