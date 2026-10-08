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"Bridgerton": Netflix anuncia novo derivado focado em Lady Violet

A produção adaptará um dos contos do nono livro de Julia na franquia, "E Viveram Felizes para Sempre", de 2013

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Netflix anuncia novo derivado de "Bridgerton" focado em Lady VioletNetflix anuncia novo derivado de "Bridgerton" focado em Lady Violet - Foto: Reprodução/Netflix

O universo de "Bridgerton" segue crescendo na Netflix. O streaming anunciou nesta quinta-feira, 8, por meio de suas redes sociais, um novo derivado focado em Lady Violet, matriarca da família titular, vivida por Ruth Gemmell na série original. O formato será de minissérie, assim como Rainha Charlotte.

O comunicado, escrito e assinado como uma das colunas de Lady Whistledown, informa que a nova produção narrará "o romance dos jovens Violet e Visconde Edmund Bridgerton". Por enquanto, nenhum membro do elenco foi anunciado.

O site oficial da plataforma revelou que Shonda Rhimes, criadora e showrunner das adaptações da obra de Julia Quinn na Netflix, também assumirá o comando do novo derivado, tendo escrito quase todos os episódios da minissérie. Nicholas Nardini servirá como co-showrunner.

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A produção adaptará um dos contos do nono livro de Julia na franquia, "E Viveram Felizes para Sempre", de 2013, que traz novos epílogos para os irmãos Bridgerton e inclui "O Florescer de Violet", conto focado em diferentes momentos do relacionamento de Violet e Edmund.

Bridgerton estreou na Netflix em 2020 e já teve quatro temporadas desde então, com a mais recente chegando em 2026. A plataforma também lançou, em 2023, "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", minissérie de seis episódios.

Até o momento, o novo derivado não tem data para estrear.

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