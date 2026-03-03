TV
Retiro dos Artistas imagina residentes em 'Bridgerton' e post faz sucesso; saiba quem é quem
'Transformamos nossos residentes em verdadeiros personagens dignos de um baile da alta sociedade', diz a publicação
O Retiro dos Artistas entrou na trend de "Bridgerton", a série da Netflix, e, com a ajuda de inteligência artificial, colocou seus residentes caracterizados como personagens de época da trama.
A publicação, feita na noite desta segunda-feira (2), já tem quase 1 mil likes.
"Como a temporada está mais em alta do que nunca e todo mundo está simplesmente amando, nós decidimos entrar na brincadeira também. Transformamos nossos residentes em verdadeiros personagens dignos de um baile da alta sociedade", diz o post.
