Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TV

Retiro dos Artistas imagina residentes em 'Bridgerton' e post faz sucesso; saiba quem é quem

'Transformamos nossos residentes em verdadeiros personagens dignos de um baile da alta sociedade', diz a publicação

Reportar Erro
"Bridgerton" está em sua quarta temporada na Netflix"Bridgerton" está em sua quarta temporada na Netflix - Foto: Netflix/Divulgação

O Retiro dos Artistas entrou na trend de "Bridgerton", a série da Netflix, e, com a ajuda de inteligência artificial, colocou seus residentes caracterizados como personagens de época da trama.

Leia também

• "Grey's Anatomy" faz homenagem a Eric Dane, que interpretou Mark Sloan na série; veja vídeo

• Saga de terror "Pânico" celebra 30 anos com sétimo filme

A publicação, feita na noite desta segunda-feira (2), já tem quase 1 mil likes.

"Como a temporada está mais em alta do que nunca e todo mundo está simplesmente amando, nós decidimos entrar na brincadeira também. Transformamos nossos residentes em verdadeiros personagens dignos de um baile da alta sociedade", diz o post.

Veja a seguir:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por RETIRO DOS ARTISTAS (@retirodosartistas.org.br)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter