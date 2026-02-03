A- A+

STREAMING "Bridgerton": Netflix divulga teaser da segunda parte da quarta temporada da série; assista Novos episódios da produção chegam à plataforma no dia 26 de fevereiro

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (3), o teaser e o pôster da segunda parte da quarta temporada de “Bridgerton”. Os novos episódios chegam à plataforma no dia 26 de fevereiro.

Na prévia, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha) aparecem em cenas sensuais. O público da série aguarda o desfecho do romance entre os dois, iniciado nesta temporada.

A primeira parte da temporada já está disponível no catálogo. Inspirada no conto de fadas da Cinderela, a trama acompanha o boêmio Benedict em busca de descobrir a identidade da misteriosa dama que ele conheceu em um baile de máscaras.



O elenco traz ainda nomes como Jonathan Bailey, Adjoa Andoh, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell, Claudia Jessie, Golda Rosheuvel e Michelle Mao. Com Jess Brownell como produtora executiva, a série é uma adaptação dos livros de Julia Quinn.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também