"Bridgerton": Netflix divulga teaser da segunda parte da quarta temporada da série; assista
Novos episódios da produção chegam à plataforma no dia 26 de fevereiro
A Netflix divulgou, nesta terça-feira (3), o teaser e o pôster da segunda parte da quarta temporada de “Bridgerton”. Os novos episódios chegam à plataforma no dia 26 de fevereiro.
Na prévia, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha) aparecem em cenas sensuais. O público da série aguarda o desfecho do romance entre os dois, iniciado nesta temporada.
A primeira parte da temporada já está disponível no catálogo. Inspirada no conto de fadas da Cinderela, a trama acompanha o boêmio Benedict em busca de descobrir a identidade da misteriosa dama que ele conheceu em um baile de máscaras.
O elenco traz ainda nomes como Jonathan Bailey, Adjoa Andoh, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell, Claudia Jessie, Golda Rosheuvel e Michelle Mao. Com Jess Brownell como produtora executiva, a série é uma adaptação dos livros de Julia Quinn.
*Com informações da assessoria de imprensa.