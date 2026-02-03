Qua, 04 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
STREAMING

"Bridgerton": Netflix divulga teaser da segunda parte da quarta temporada da série; assista

Novos episódios da produção chegam à plataforma no dia 26 de fevereiro

Reportar Erro
"Bridgerton" ganha novos episódios no dia 26 de fevereiro"Bridgerton" ganha novos episódios no dia 26 de fevereiro - Foto: Netflix/Divulgação

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (3), o teaser e o pôster da segunda parte da quarta temporada de “Bridgerton”. Os novos episódios chegam à plataforma no dia 26 de fevereiro. 

Na prévia, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha) aparecem em cenas sensuais. O público da série aguarda o desfecho do romance entre os dois, iniciado nesta temporada. 

A primeira parte da temporada já está disponível no catálogo. Inspirada no conto de fadas da Cinderela, a trama acompanha o boêmio Benedict em busca de descobrir a identidade da misteriosa dama que ele conheceu em um baile de máscaras. 
 

Leia também

• Netflix transmitirá show de retorno da banda sul-coreana BTS ao vivo

• Corroteirista de filme indicado ao Oscar é detido no Irã

• Tânia Maria, de "O Agente Secreto", volta ao cinema no filme "Yellow Cake"; veja trailer

O elenco traz ainda nomes como Jonathan Bailey, Adjoa Andoh, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell, Claudia Jessie, Golda Rosheuvel e Michelle Mao. Com Jess Brownell como produtora executiva, a série é uma adaptação dos livros de Julia Quinn.

*Com informações da assessoria de imprensa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter