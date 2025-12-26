Sex, 26 de Dezembro

"Bridgerton": primeira parte da quarta temporada ganha trailer oficial; assista

Os quatro primeiros episódios estreiam no dia 29 de janeiro

"Bridgerton" vai acompanhar o romance entre Benedict (Luke Thompson) e Sophie (Yerin Ha)"Bridgerton" vai acompanhar o romance entre Benedict (Luke Thompson) e Sophie (Yerin Ha) - Foto: Netflix/Divulgação

A primeira parte da 4ª temporada de “Bridgerton” ganhou trailer e pôster oficial nesta quinta-feira (25). A série retorna à Netflix no dia 29 de janeiro. 

Inicialmente, o público poderá conferir os quatro primeiros episódios. A nova temporada é focada no romance entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha). 

Os quatro episódios finais serão lançados em 26 de fevereiro. A Netflix revelou ainda que os fãs terão a chance de acompanhar a première mundial da temporada, que será realizada em Paris, França, no dia 14 de janeiro. 
 

Entrevistas exclusivas, tapete vermelho do evento e a exibição antecipada do primeiro episódio terão transmissão ao vivo. Para assistir, é preciso se registrar no site Tudum

Trama
A quarta temporada de "Bridgerton" traz de volta personagens já conhecidos pelo público e apresenta outros. Durante um baile de máscaras, Benedict Bridgerton se apaixona por uma misteriosa mascarada.

Com a relutante ajuda da irmã Eloise (Claudia Jessie), o boêmio filho de Lady Violet (Ruth Gemmell) tenta descobrir a identidade da jovem com quem ele dançou na festa. A moça, no entanto, não faz parte da alta sociedade inglesa. 

Sophie Baek trabalha como empregada na casa da impiedosa Araminta Gun (Katie Leung). Quando o destino a coloca novamente cara a cara com o herdeiro da família Bridgerton, sem que ele saiba de sua identidade secreta, o rapaz fica dividido entre o amor pela criada e a misteriosa dama mascarada. 

*Com informações da assessoria de imprensa.

