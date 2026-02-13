A- A+

Streaming "Bridgerton": Netflix revela trailer oficial da parte 2 da quarta temporada da série; assista Os quatro novos episódios da série estreiam no dia 26 de fevereiro

A segunda parte da quarta temporada de “Bridgerton” estreia no dia 26 de fevereiro. Para “dar um gostinho” do que vem por aí, a Netflix liberou nesta sexta-feira (13) o trailer oficial.

A prévia mostra Benedict Bridgerton (Luke Thompson) em meio a uma “encruzilhada”. O nobre se vê dividido entre o amor por Sophie Baek (Yerin Ha), uma empregada, e o possível julgamento da alta sociedade inglesa.

“Para seres de mundo opostos, talvez o problema não esteja na atração, mas no mundo em si”, afirma Lady Whistledown, narradora da trama, no trailer. O vídeo antecipa os obstáculos que o casal terá que enfrentar para viver esse romance.



Além da prévia, a Netflix apresentou novas imagens dos episódios finais. As fotos revelam os protagonistas desta temporada e outros personagens centrais da trama.

Parceria da plataforma de streaming com a produtora Shondaland, “Bridgerton” é uma adaptação da série de livros homônima escrita por Julia Quinn. Cada temporada é centrada na história de amor de um dos oito irmãos de uma família da alta sociedade londrina do século 19.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também