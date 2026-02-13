A- A+

Carnaval 2026 Cantora Briê apresenta show "Insana" no Pernambuco Meu País no Carnaval Apresentação da artista tem participação especial de Siba Puri

Briê estreia seu show “Insana” no palco Pernambuco Meu País no Carnaval, neste sábado (14), às 19h, no jardim do Cais do Sertão, no bairro do Recife. Cantora, dançarina e coreógrafa de danças urbanas, a artista é pioneira do twerk - estilo de dança originado na cultura hip-hop de Nova Orleans nos anos 1990 - no Brasil.

A apresentação conta com performance e audiovisual. As cinco músicas do álbum de Briê transitam entre o brega funk, pop, eletrônico e reggae, com letras pautadas pelas temáticas racial, social, de gênero, política, cultural e educativa.

Siba Puri faz uma participação especial no show. A cantora, percussionista e arte-educadora traz a união da arte ancestral Puri aos elementos da cultura pernambucana e jamaicana.

Serviço:

Show de Briê no Festival Pernambuco Meu País no Carnaval

Quando: Sábado (14), às 19h30

Onde: Jardim do Cais do Sertão, no bairro do Recife

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa.



