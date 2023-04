A- A+

bbb 23 Briga entre brothers e casal em crise: saiba o que rolou no Jogo da Discórdia do BBB 23 A dinâmica na noite de segunda-feira (10) deixou a casa com clima tenso

Os brothers soltaram o verbo no Jogo da Discórdia, na noite de segunda (10), no BBB 23. Como já era de se esperar, a reunião entregou muita treta. Na dinâmica, os participantes levaram os emojis do Queridômetro para qualificar alguns brothers. E, claro, após o jogo, teve muito assunto durante a madrugada: crise de choro, pedido de desculpas, DR de casal... foi só emoção.

Cada brother precisou escolher dois participantes para receberem emojis do Queridômetro com uma justificativa. Alguns esperaram a sua vez para contra-atacar, outros falaram por cima mesmo e garantiram uma troca generalizada de acusações. Fred Nicácio foi o que mais recebeu emojis (4); Amanda, Larissa e Domitila não receberam nada; O emoji mais usado foi "planta".

Tretas no Jogo da Discórdia

Fred Nicácio plantou um climão entre Ricardo e Sarah ao expor uma fala da sister no Jogo da Discórdia. Na ocasião, o médico afirmou que Ricardo não faz parte do Top 3 da sister. A informação mexeu com o brother.

Logo depois, os três conversaram juntos. No papo, Ricardo disse que Sarah Aline não havia dito isso para ele. A psicóloga tentou se explicar, mas não convenceu o biomédico. "Tá tudo certo, não vou ficar brigando por prioridade de ninguém não, Sarah", disparou Ricardo. "Mas eu não tô falando nesse lugar", rebateu a sister.

No Deserto...

Bruna Griphao analisou a possibilidade de ser eliminada, mas foi tranquilizada pelas aliadas e pelo Líder Ricardo, que acredita que a disputa está entre Sarah Aline e Fred Nicácio. "Pra mim não é nem sobre você, pra mim é entre Fred e Sarah", opinou o brother.

Aproveitando a aproximação de Ricardo, Aline Wirley perguntou o que Fred Nicácio falou dela no Quarto Fundo do Mar. O brother citou o fato da sister ser considerada planta e confessou que até questionou a informação, já que Larissa disse que ela é querida pelo público. "Tem coisas que não convêm, porque depois disso teve a sua treta com ele. E ele fala que tem mais coisas que ele poderia ultrapassar o limite que você ultrapassou, por ter trazido coisas da sua conversa pessoal com ele", disse Ricardo.

