A- A+

bbb 23 Briga feia! Bruna e Larissa choram separadas após discutirem no Quarto do Líder Colegas de confinamento se desentenderam durante a madrugada desta sexta (19)

A relação entre Larissa e Bruna Griphao realmente está estremecida. Isso porque as duas foram para o Quarto do Líder e, no cômodo, começaram a discutir por causa de visões diferentes sobre a jogada de alguns brothers e sisters no BBB 23.

As duas brigaram na frente de Fred, do Desimpedidos, e Gabriel, da Casa de Vidro. Bruna comentou que queria indicar Key Alves ao paredão junto com o Gustavo porque ouviu a jogadora de vôlei falando mal dela através do poder do cômodo. Mas Larissa, a outra Líder, não gostou do comportamento da colega, já que as duas deveriam decidir juntas. As duas discutiram feio e Larissa resolveu sair do quarto.

Com os ânimos a flor da pele, Larissa foi desabafar com Bruno. "Na minha concepção, ela está mentindo para o Gabriel, querendo dizer que o povo estava falando mal dele. Eles não estavam, amigo. A gente viu. Eles falaram do Guimê e dela", diz a sister. "Eu não vou concordar com uma coisa que é mentira. O Fred viu e está concordando comigo", continua.

"Está fazendo a cabeça dele", diz Bruno. "Que loucura. Esse povo está ficando doido? Será que estão falando isso para desviar atenção?", questiona ele.

Larissa cai no choro e nega que Gabriel tenha sido citado e esteja na reta. "Começaram a botar na cabeça do guri que ele está na reta, eu falei: 'Pode ser que esteja na reta, mas no que a gente viu não estava'. O Fred e eu nos unimos e falamos: 'Cara, não tinha nada'. Ela disse que ia chamar o Guimê, porque ele viu também", desabafa.

Ainda no quarto, Bruna Griphao também não se aguentou e começou a chorar pós a briga com a dupla. “Quem saiu, levantou e falou que eu estava chamando de mentirosa, foi ela. Se meu jeito é ser grosso depois disso, é isso. Eu estou segurando há um tempão”, afirma Bruna, aos prantos.

Fred opina que o grupo está criando um ruído desnecessário, sem ter maiores informações. Gabriel concorda e diz que a atriz está exagerando, mas pondera sobre a discussão. "Eu não vou passar um pano, mas o que a Bruna, o Guimê e a Paula me falaram foi a mesma coisa. Mas cada um interpretou de um jeito. Só que isso é desnecessário”, diz ele.

Veja também

CARNAVAL 2023 Escola e Orquestra de Frevo Zezé Corrêa, de Aliança lançam 'Frevo Rural