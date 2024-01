A- A+

Alain Delon Briga na família de Alain Delon: agora, filho mais novo do ator francês processa sua irmã Anouchka Ele a acusa de "abuso de vulnerabilidade em relação a seu pai", em novo episódio de uma batalha que o clã vem protagonizando

O filho mais novo do ator francês Alain Delon, Alain-Fabien, apresentou uma denúncia contra sua irmã Anouchka por "abuso de vulnerabilidade em relação a seu pai", de 88 anos, anunciou nesta quarta-feira (10) o Ministério Público de Montargis. Alain-Fabien Delon, de 29 anos, a denunciou à polícia em 22 de dezembro, detalhou a promotoria. Entrevistado na terça-feira pela emissora BFMTV, o caçula da família denunciou os "métodos de rufiões e mafiosos" de sua irmã Anouchka, de 33 anos, acusando-a de se apresentar como a favorita e preocupada com a saúde do pai.

— Se realmente se preocupasse com a saúde de seu pai, teria ido passar o Natal — se indignou.

Alain-Fabien Delon publicou no domingo no Instagram o que apresentou como a gravação de uma conversa entre seu pai e sua irmã, na qual uma voz de mulher dirige-se a um homem que o chama de "papai". "Estão tomando você por idiota (...) e eu por idiota que manipula o pai”, afirma a voz.

O primogênito do clã Delon, Anthony, de 59 anos, revelou o conflito familiar em entrevista a Paris Match na última quinta-feira. Ele afirmou que seu pai está "debilitado" e indicou que registrou os fatos na polícia. Anthony Delon acusa Anouchka de não informar a reprovação de seu pai em "cinco exames cognitivos" entre 2019 e 2022.

Depois destas declarações, Alain Delon, "extremamente impactado pelo escândalo mediático orquestrado por seu filho Anthony", anunciou através de seu advogado, Christophe Ayela, uma ação por difamação.

Anthony também critica sua irmã por querer "levar" seu pai para a Suíça, onde Alain Delon adquiriu cidadania em 1999 por motivos fiscais. O intérprete de "O Leopardo" deseja passar seus últimos dias em sua residência em Douchy-Montcorbon (Loiret), segundo seu filho.

Em resposta, Anouchka Delon confirmou no domingo que denunciou Anthony por difamação. Ela afirma que quis levar seu pai à Suíça "para ser tratado por especialistas".

Veja também

