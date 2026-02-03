Brígido deixa o programa com 77,88% % dos votos do público, em paredão com Ana Paula e Leandro
Brígido Neto, integrante dos Pipocas, chegou ao Paredão por ter sido um dos mais votados da casa, tal qual ocorreu com Leandro
Da Casa de Vidro, como representante da Região Norte, o manauara Brígido Neto, 34, foi o eliminado desta terça-feira (3), no Paredão triplo formado por ele, Ana Paula Renault e Leandro "Boneco".
Na berlinda, depois de ter ficado entre os dois mais votados da casa, ao lado de Leandro, na formação do último domingo, Brígido saiu da casa com 77,88%% dos votos do público.
Leandro obteve 12,04% e Ana Paula 10,08% - a Veterana, aliás, foi indicada ao Paredão pela pernambucana Maxiane, líder semana.
Desafeto da Veterana Ana Paula Renault, Brígido chegou a ter falas consideradas olêmicas pelo público, a exemplo do que ele disse sobre preferir continuar com Pedro no reality - ele, expulso do programa após episódio de assédio com a advogada de Brasília, Jordana.
"Querendo ou não, eu preferia o maluco do Pedro aqui sem fazer a coisa com a Jordana. Tem que movimentar, pô", comentou ele com outros brothers, na ocasião da saída do participante.
Ele também causou polêmica ao relatar, na casa, um encontro que teve com uma mulher. Segundo o agora ex-BBB, a menina era bonita de rosto, mas era "bem gordinha".