SUSTO Brigitte Bardot é hospitalizada na França e recebe diagnóstico de "doença grave" Atriz de 91 anos passou por cirurgia e segue internada em observação

A atriz Brigitte Bardot, considerada um dos maiores ícones do cinema francês, foi hospitalizada às pressas em Toulon, no sul da França.

A artista de 91 anos precisou de atendimento médico após ser diagnosticada com uma "doença grave", segundo a imprensa europeia divulgou nesta sexta-feira (17). O diagnóstico completo ainda não foi divulgado.

De acordo com informações do jornal britânico Daily Mail, a atriz foi internada há cerca de três semanas.

A emergência aconteceu enquanto ela estava em sua residência, na cidade de Saint-Tropez.

Segundo o jornal, Brigitte Bardot passou por um procedimento cirúrgico e permanece internada sob observação médica.

Os médicos responsáveis pelo tratamento informaram que a recuperação da atriz está evoluindo de forma positiva. No entanto, ela deverá continuar sob monitoramento nas próximas semanas.



