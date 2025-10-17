Brigitte Bardot é hospitalizada na França e recebe diagnóstico de "doença grave"
Atriz de 91 anos passou por cirurgia e segue internada em observação
A atriz Brigitte Bardot, considerada um dos maiores ícones do cinema francês, foi hospitalizada às pressas em Toulon, no sul da França.
A artista de 91 anos precisou de atendimento médico após ser diagnosticada com uma "doença grave", segundo a imprensa europeia divulgou nesta sexta-feira (17). O diagnóstico completo ainda não foi divulgado.
De acordo com informações do jornal britânico Daily Mail, a atriz foi internada há cerca de três semanas.
A emergência aconteceu enquanto ela estava em sua residência, na cidade de Saint-Tropez.
Segundo o jornal, Brigitte Bardot passou por um procedimento cirúrgico e permanece internada sob observação médica.
Os médicos responsáveis pelo tratamento informaram que a recuperação da atriz está evoluindo de forma positiva. No entanto, ela deverá continuar sob monitoramento nas próximas semanas.