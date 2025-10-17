Sex, 17 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta17/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SUSTO

Brigitte Bardot é hospitalizada na França e recebe diagnóstico de "doença grave"

Atriz de 91 anos passou por cirurgia e segue internada em observação

Reportar Erro
A atriz Brigitte Bardot está com 91 anos atualmenteA atriz Brigitte Bardot está com 91 anos atualmente - Foto: Eric Feferberg/AFP

A atriz Brigitte Bardot, considerada um dos maiores ícones do cinema francês, foi hospitalizada às pressas em Toulon, no sul da França. 

A artista de 91 anos precisou de atendimento médico após ser diagnosticada com uma "doença grave", segundo a imprensa europeia divulgou nesta sexta-feira (17). O diagnóstico completo ainda não foi divulgado. 

Leia também

• Gracyanne Barbosa se manifesta sobre assalto sofrido na Barra da Tijuca: "Foi assustador"

• Quem matou Odete Roitman? Resposta será revelada hoje, no final de "Vale Tudo"

De acordo com informações do jornal britânico Daily Mail, a atriz foi internada há cerca de três semanas.

A emergência aconteceu enquanto ela estava em sua residência, na cidade de Saint-Tropez.

Segundo o jornal, Brigitte Bardot passou por um procedimento cirúrgico e permanece internada sob observação médica. 

Os médicos responsáveis pelo tratamento informaram que a recuperação da atriz está evoluindo de forma positiva. No entanto, ela deverá continuar sob monitoramento nas próximas semanas.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter