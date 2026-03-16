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OSCAR Brigitte Bardot e outros atores são deixados de fora de homenagem do Oscar 'In Memoriam' é um dos momentos mais emocionantes da premiação do cinema

Um dos momentos mais emocionantes das cerimônias do Oscar é o "In Memoriam", em que são relembrados e homenageados os profissionais do cinema que nos deixaram no último ano.



Nomes e rostos de atores, diretores, roteiristas, produtores e técnicos são lembrados. Em 2026, na 98ª edição, o Oscar deixou de fora da cerimônia ao vivo, acompanhada em todo o mundo, artistas relevantes, entre eles, um dos grandes ícones do cinema, Brigitte Bardot.

A atriz francesa morreu em 28 de dezembro do ano passado, aos 91 anos, em decorrência de um câncer, como foi confirmado posteriormente. Bardot se consagrou como um símbolo de sensualidade e liberdade por seu papel em "E Deus Criou a Mulher" (1956), dirigido por seu então marido Roger Vadim.

A atriz se tornou uma referência para a cultura pop na década de 1960. Ela também esteve no aclamado "O Desprezo" (1963), de Godard, e "Viva Maria!" (1965), de Louis Malle.

A Variety listou outros atores que ficaram de fora da homenagem no Oscar. Entre eles, James Van Der Beek, famoso por dar vida ao personagem Dawson Leery em "Dawson's Creek", que morreu no mês passado, também em decorrência de um câncer.

Ele se destacou no cinema por trabalhos nos anos 1990 e 2000, como "Marcação Cerrada" (1999), "Regras da Atração" (2002) e "Todo Mundo em Pânico" (2000).

Outra perda recente foi Eric Dane, também em fevereiro, aos 53 anos, que lutava há anos contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Seu papel de destaque foi como o médico Mark Sloan, na série "Grey's Anatomy".

No cinema, participou de filmes como "X-Men: O Confronto Final" (2006), "Marley & Eu" (2008), "Idas e Vindas do Amor" (2010), "Amor de Redenção" (2022), "Bad Boys: Até o Fim" (2024), entre outros.





Ator Malcolm-Jamal Warner | Foto: Robyn Beck / AFP

Entre os nomes que ficaram de fora da homenagem foram Malcolm-Jamal Warner, que se destacou em "The Cosby Show" (1984–1992), e fez trabalhos como em "Malcolm & Eddie" (1996–2000), "Suits" (2016–2017) e "The Resident" (2018–2023).

Robert Carradine, que esteve em trabalho com "Orca' (1977), "Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman" (1993-1997) e "Django Livre" (2012). A atriz June Lockhart se destacou em séries como "Lassie" (1958–1964) e "Perdidos no Espaço" (1965–1968).

Durante a cerimônia do Oscar, foi indicado o site em que o público pode conferir o nome de mais homenageados.

Na apresentação, no palco, Barbra Streisand cantou um trecho de "The Way We Were", do filme que estrelou com Robert Redford. Diane Keaton também foi lembrada em um segmento mais longo apresentado por Rachel McAdams. Na homenagem a Rob Reiner, diversas estrelas apareceram.

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