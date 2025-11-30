A- A+

saúde Brigitte Bardot manda comunicado para fãs em meio a rumores sobre seu estado de saúde: "Se acalmem" Atriz de 91 anos havia sido internada na semana passada

Brigitte Bardot tranquilizou seus fãs a respeito de seu estado de saúde neste domingo (30), em comunicado enviado à AFP. A atriz de 91 anos havia sido internada na semana passada.

“A Sra. Bardot deseja tranquilizar aqueles que se preocupam sinceramente com ela. Ela lhes envia esta mensagem: ‘Eu abraço todos vocês!’”, diz o comunicado.

“Madame Brigitte Bardot lembra que está atualmente em convalescença, que gostaria que tivessem a delicadeza de respeitar sua intimidade, e pede que todos se acalmem”, diz o comunicado da Fundação Brigitte Bardot.

Bardot foi internada novamente em um intervalo de poucas semanas. Uma das maiores estrelas do cinema francês, ela — que tem 91 anos atualmente — está há duas semanas no Hospital Saint-Jean, em Toulon, de acordo com informações publicadas pela imprensa local. No mês passado, a artista também permaneceu hospitalizada para a realização de “uma pequena cirurgia”, segundo a sua assessoria, recebendo alta no dia 17.

O comunicado, no entanto, não dá maiores detalhes sobre o real estado de saúde da artista francesa. Depois de receber alta, alguns rumores que diziam sobre uma suposta piora da atriz circularam nas redes sociais. Ela, porém, desmentiu tais comentários em sua própria conta.

“Eu não sei qual é o imbecil que lançou essa ‘fake news’ sobre o meu desaparecimento, mas saibam que estou bem e não tenho intenção de me despedir”, escreveu ela.

