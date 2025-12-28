A- A+

LUTO Brigitte Bardot parou o Rio de Janeiro em 1964 e transformou a vida em Búzios A homenagem para a musa dos cinemas das décadas de 50 e 60 foi erguida após suas duas visitas à atração turística

Quem chega a Armação de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, se depara com uma estátua da atriz francesa Brigitte Bardot no local que foi batizado como Orla Bardot, na região central da cidade.



A homenagem para a musa dos cinemas das décadas de 50 e 60 foi erguida após suas duas visitas à atração turística, no ano de 1964, que transformaram radicalmente o status da região.



Bardot visitou Búzios em dois momentos. Na primeira vez, ficou por quatro meses, entre janeiro e abril de 1964, acompanhada do então namorado brasileiro-marroquino Bob Zagury.

Ela ficou hospedada na Praia de Manguinhos, em uma casa descrita como humilde frente à realidade de outras residências, e buscava sossego após o lançamento de O Desprezo (1963), de Jean-Luc Godard.

A passagem de Brigitte Bardot pelo Brasil

Quando desembarcou no Rio de Janeiro, alguns dias antes, causou um verdadeiro frenesi. Atraiu a imprensa nacional e internacional, uma vez que corria um boato de que iria anunciar casamento com Zagury.

Na única entrevista coletiva que concedeu, Bardot declarou que estava na cidade para descansar e que não haveria casamento algum. Depois disso, não saiu mais do apartamento onde estava hospedada.



Na ocasião de sua visita ao País, Búzios era um pequeno vilarejo de pescadores, de difícil acesso.



Como era seu desejo, ela passava despercebida pelos locais entre os seus passeios à beira-mar, e conseguia ter a paz que tanto procurava, embora não ficasse totalmente livre do assédio da imprensa.



Mas, depois disso, Búzios saiu do anonimato e virou um ponto turístico internacional, semelhante ao que ocorreu com Saint-Tropez, no sul da França, onde ela voltou a morar após anunciar sua aposentadoria, em 1973.



Sua segunda passagem por Búzios foi de dezembro de 1964 a janeiro de 1965, e mais curta. A imprensa se dirigiu ao local e tornou sua estadia desagradável.

Brigitte foi embora após a virada do ano e nunca mais voltou. Ela chegou a ganhar o título de cidadã honorária, mas nunca buscou.



Como homenagem, em 1999 foi inaugurada a Orla Bardot, onde foi colocada uma escultura em bronze da atriz. A obra foi feita pela escultora Christina Motta, e costuma ser um point entre os turistas.



Brigitte morreu neste domingo, 28, aos 91 anos. Polêmica em seus últimos anos, a atriz esteve internada em novembro em um hospital em Toulon, no sul da França, e passou por uma cirurgia.



A informação foi confirmada à imprensa francesa pela Fundação Brigitte Bardot. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Veja também