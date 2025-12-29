A- A+

luto Brigitte Bardot: Quem era Nicolas-Jacques-Charrier, filho rejeitado da atriz? Único herdeiro da atriz e símbolo sexual francês, Nicolas-Jacques Charrier teve uma relação marcada pelo distanciamento e por conflitos públicos com a mãe, que nunca escondeu não desejar a maternidade

Brigitte Bardot, que morreu neste domingo (28), aos 91 anos, em Saint-Tropez, deixou apenas um filho, Nicolas-Jacques Charrier, fruto de seu casamento com o ator francês Jacques Charrier. Embora tenha sido uma das mulheres mais famosas do século XX, a atriz sempre afirmou que a maternidade foi um papel que jamais quis desempenhar — posição que marcou profundamente sua relação com o filho ao longo da vida.

Nicolas nasceu em 11 de janeiro de 1960, em Paris, em um parto domiciliar no apartamento do casal. À época, Bardot estava no auge da fama internacional. Em suas memórias, a atriz descreveu a gravidez de forma dura e controversa. “Eu olhava para minha barriga lisa e esguia no espelho como para uma amiga querida sobre a qual eu estava prestes a fechar a tampa de um caixão”, escreveu.

O casamento com Jacques Charrier terminou em 1962, e o ator ficou com a guarda de Nicolas. O menino foi criado principalmente pelos avós paternos, longe dos holofotes que cercavam a mãe. Anos depois, Bardot explicou por que não criou o filho: “Eu não criei Nicolas porque precisava de apoio, de raízes. Eu não podia ser as raízes de Nicolas porque eu estava completamente desenraizada, desequilibrada, perdida naquele mundo louco”.





A relação entre mãe e filho tornou-se ainda mais tensa com a publicação da autobiografia Initiales B.B., em 1997. Antes do lançamento, Nicolas e o pai tentaram censurar os trechos que falavam deles, sem sucesso. No livro, Bardot descreveu o filho como o “objeto do meu infortúnio” e comparou a gravidez a “um tumor crescendo dentro de mim”.

Também revelou ter feito dois abortos antes de levar a gestação a termo e afirmou que tentou suicídio após ser impedida por Charrier de continuar atuando. “Eu queria me libertar — em todos os sentidos da palavra — eu queria e não podia, porque era prisioneira do meu nome famoso demais e da natureza possessiva de Jacques, prisioneira do meu corpo, do meu rosto, do meu filho”, escreveu.

Charrier e Nicolas processaram Bardot por invasão de privacidade, e um tribunal de Paris determinou que a atriz pagasse cerca de US$ 40 mil em multas. No mesmo ano, Jacques Charrier publicou sua própria versão da história no livro Minha resposta a Brigitte Bardot. “Ao dar minha versão dos fatos, estou fazendo um grande favor a ela”, afirmou. “De certa forma, eu a reabilito. A realidade do amor dela por Nicolas, confirmada pelas cartas que guardei, é muito mais honrosa para ela do que os horrores que escreveu.” Charrier morreu em 2025.

Apesar do passado conflituoso, mãe e filho mantiveram algum contato ao longo dos anos. Em 1992, quando Bardot se casou com o empresário Bernard d’Ormale, na Noruega — país onde Nicolas vivia —, o encontro foi decisivo. “Duas semanas depois de nos conhecermos, Brigitte telefonou para Nicolas porque queria que ele me conhecesse, e combinamos de ir vê-lo na Noruega”, contou d’Ormale à revista People. “Pouco antes de viajarmos, ela disse: ‘Por que não nos casamos enquanto estivermos lá?’ E foi o que fizemos. Mas discretamente.”

Nos últimos anos, Bardot evitou falar publicamente sobre o filho. Em junho de 2024, em entrevista à revista Paris Match, explicou o motivo: havia prometido a Nicolas que não voltaria a mencioná-lo em entrevistas. Vivendo longe da mídia, Nicolas-Jacques Charrier construiu sua vida fora do universo artístico. Morador da Noruega, ele tem duas filhas, Thea e Anna, que tornaram Brigitte Bardot avó e bisavó.

