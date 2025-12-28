A- A+

bardot Quem foi o jogador de basquete do Flamengo que trouxe Brigitte Bardot a Búzios Atriz francesa esteve no então distrito de Cabo Frio por duas vezes, em 1964 e 1965, e viveu rotina simples em vila de pescadores

Ícone do cinema mundial, a atriz e cantora francesa Brigitte Bardot, que morreu neste domingo (28) aos 91 anos, buscou refúgio no Brasil, nos anos 1960, na então pacata vila de pescadores de Búzios, região da Costa Verde do Rio. Se hoje a cidade é um roteiro turístico internacional de luxo, muito se deve à presença da atriz, homenageada com uma estátua na Praia da Armação e com o calçadão batizado de Orla Bardot. O que pouca gente sabe é que outro responsável pela fama é um ex-jogador de basquete do Flamengo, o franco-marroquino-brasileiro Bob Zagury.

A atriz veio para o Brasil em 1964, após a conclusão das filmagens de "As malícias do amor", de Édouard Molinaro. Após brigas com jornalistas e paparazzi em Londres e Paris, Brigitte veio para o Rio acompanhado de Zagury, seu namorado, que conheceu meses antes na França. Nascido em Casablanca, em 1930, o atleta jogou pelo Paris UC e chegou a atuar em 16 jogos pela seleção francesa de basquete, terminando em quarto lugar no Campeonato Mundial de Basquete Masculino de 1954, antes de vir para o Brasil.

Ao desembarcar com a atriz no Rio em 1964, o casal seguiu para o apartamento de Zagury na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul da cidade, que logo teve sua entrada tomada por jornalistas e fãs. Após dias de hostilidades com a imprensa, Zagury fez um acordo para que a atriz participasse de uma coletiva no Copacabana Palace, e que depois a deixassem em paz na cidade.



Depois da coletiva, Brigitte e Zagury rumaram para Búzios, então um distrito de Cabo Frio. Na época, o vilarejo de pescadores não tinha telefone e ruas asfaltadas, e o casal se hospedou na casa de André Moura Sieff, representante da ONU no Brasil, na praia de Manguinhos. A simplicidade era justamente o que a estrela buscava, e ela passou meses em Búzios, junto à população local, numa rotina sem luxos mas numa natureza exuberante e intocada. Amigos do atleta também conviviam com o casal, como o ator Arduino Colassanti, que pescava com Zagury peixes que Brigitte prepararia depois.

Ainda que discreta, a estadia da francesa em Búzios transformou-se em fenômeno internacional, e ajudou a projetar o balneário fluminense no mapa do turismo mundial. Sua segunda visita, no réveillon de 1965, foi marcada pela perseguição de repórteres e fotógrafos, o que a levou a partir e nunca mais voltar, mesmo com o prefeito de Cabo Frio na época, Antônio de Macedo Castro, concedendo à atriz um título de cidadã honorária e um terreno na Praia de João Fernandes.

Com a relação com a estrela, Zagury entrou para a produção cinematográfica, participando de obras como em "Eu sou o amor" (1967), "Trop petit mon ami" (1970) e "M comme Mathieu" (1971).



Fama aos 15 anos

Brigitte Anne-Marie Bardot nasceu em Paris, em 28 de setembro de 1934, e formou-se em balé clássico no Conservatório Nacional de Música e Dança antes de ser descoberta pelo cinema. Aos 15 anos, já estampava capas de revistas como Elle, iniciando sua trajetória como modelo.

Estreou nas telonas em 1952, no filme "A Garota do Biquíni", mas foi em 1956 que ganhou fama mundial com "E Deus Criou a Mulher", dirigido por seu então marido, Roger Vadim. O longa, repleto de sensualidade e ousadia para a época, foi censurado em Hollywood — o que apenas aumentou sua popularidade.

Descrita como “a mulher que inventou Saint-Tropez”, Bardot transformou-se em um ícone da liberdade sexual feminina, desafiando padrões conservadores e provocando escândalos onde passava. Em 1957, padres em Nova York chegaram a pedir que fiéis boicotassem seus filmes, e o Vaticano a classificou como “má influência”. O resultado foi o oposto: as filas nos cinemas só cresceram.

Brigitte Bardot criou o estilo: Atriz ajudou a popularizar desde sapatilhas de ballet a blusas estilo marinheiro, símbolos da mulher francesa sem inibições

Durante sua carreira, Bardot atuou em mais de 45 filmes e gravou 70 músicas, tornando-se referência estética e cultural. Ela criou a “pose Bardot” — sentada, pernas cruzadas e olhar provocante — e popularizou o decote ombro a ombro, que até hoje leva seu nome.

Relação conturbada com filho

A atriz teve quatro casamentos: com Roger Vadim (1952–1957), Jacques Charrier (1959–1962), Gunter Sachs (1966–1969) e Bernard d’Ormale, seu atual marido desde 1992. Com Charrier, teve seu único filho, Nicolas-Jacques, em 1960, mas manteve uma relação conturbada.

— Não fui feita para ser mãe — admitiu Bardot anos depois. — Adoro animais e crianças, mas nunca fui adulta o suficiente para cuidar de uma criança.

Nicolas foi criado pela família paterna e só se reconciliou com a mãe décadas depois, em 1996.

Apaixonada e impulsiva, Bardot também viveu romances com o cantor Sacha Distel e com o ator Warren Beatty. — Sempre busquei paixão — disse ela. — Quando ela acabava, eu fazia as malas.

Após se aposentar do cinema em 1973, aos 39 anos, dedicou sua vida ao ativismo pelos direitos dos animais, criando a Fundação Brigitte Bardot em 1986. A organização atua em resgate, proteção e campanhas de esterilização. Vegetariana convicta, chegou a doar mais de £ 90 mil (R$ 657 mil) para ajudar cães de rua em Bucareste e ameaçou se mudar para a Rússia após um zoológico francês negar tratamento a dois elefantes doentes.

Apesar da carreira humanitária, sua imagem se viu novamente cercada por polêmicas. Em 2004, foi condenada por incitação ao ódio racial em um livro, e seu apoio à extrema direita francesa, especialmente à candidata Marine Le Pen, reacendeu debates sobre sua figura pública.

— Bardot é Bardot — disse a escritora Marie-Dominique Lelièvre, amiga próxima. — Ela desafia qualquer definição.

