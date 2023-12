Britânico que hackeou GTA VI é condenado à internação em hospital penitenciário

A- A+

O britânico Arion Kurtaj, de 18 anos, conhecido por ter hackeado a empresa Rockstar e vazado conteúdo do aguardado videogame GTA VI, será internado em um hospital penitenciário, sem previsão de deixar o estabelecimento. A sentença do homem, condenado em agosto pelos crimes de grave uso indevido de computador, chantagem e fraude contra uma série de empresas, foi dada nesta quinta-feira, pela juíza Patricia Lees.

Morador de Oxford, Kurtaj era integrante do grupo hacker Lapsus$ e invadiu os sistemas de gigantes da tecnologia como Uber, Nvidia e Rockstar Games, além de outras. Segundo a BBC, os ataques custaram cerca de US$ 10 milhões em prejuízo para as empresas.

Kurtaj segue representando "um alto risco de danos graves ao público devido à habilidade em obter acesso irrestrito a computadores", declarou a juíza no Tribunal da Coroa de Guildford, nesta quinta-feira. Ainda segundo a BBC, o britânico foi considerado incapaz de ser julgado devido ao seu elevado grau de autismo.

Assim, Kurtaj seguirá internado até que os médicos o considerem não ser mais uma ameaça.

Uma avaliação de saúde mental usada no julgamento indicou que ele "continuou a expressar a intenção de retornar ao crime cibernético o mais rápido possível". Já enquanto se encontrava sob custódia, Kurtaj teria sido violento e causado danos materiais, segundo relatos apresentados ao tribunal britânico.

O ataque mais famoso cometido pelo hacker aconteceu enquanto ele se encontrava sob proteção policial após as invasões aos sistemas da Nvdia.

O britânico estava em um hotel e com o computador confiscado. Segundo a BBC, Kurtaj invadiu os sistemas da desenvolvedora do game GTA VI com um celular, a televisão do quarto e um aparelho Amazon Firestick. Cerca de 90 vídeos do jogo foram roubados pelo britânico. Ao tribunal, a Rockstar afirmou ter tido um prejuízo de US$ 5 milhões com o ataque.

