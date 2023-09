Britney Spears acalma fãs após vídeos com facas e visita da polícia: "não eram reais"

A- A+

Britney Spears tratou de acalmar seus fãs depois que apareceu dançando com facas na mão em vídeo postado nas redes sociais. O episódio teria, inclusive, rendido uma visita da polícia à cantora. Britney, no entanto, não há o que temer: as facas eram falsas.

"Eu sei que assustei todo mundo com a última postagem, mas essas são facas falsas que minha equipe alugou na loja Hand Prop, em Los Angeles", escreveu ela no Instagram na noite desta quinta-feira (28). " Ninguém precisa se preocupar ou chamar a polícia", avisou.

Britney disse, ainda, que se inspirou em outra estrela pop para fazer a performance. "Estou tentando imitar uma das minhas artistas favoritas, Shakira… uma performance que me inspirou!!!", afirmou a dona do hit "Toxic", em referência à passagem da cantora colombiana no Video Music Awards (VMA), da MTV, no início deste mês. "Um brinde a nós, meninas más, que não temos medo de ultrapassar limites e correr riscos", concluiu a artista em seu esclarecimento.

Segundo o portal Page Six, depois da performance com as facas, policiais foram à casa de Britney Spears para verificar se estava tudo bem com a cantora. Um sargento da polícia do Condado de Ventura, acostumado a lidar com incidentes envolvendo Britney, teria sido o responsável por lidar com o caso, ainda segundo o Page Six.

