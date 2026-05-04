A- A+

Celebridades Britney Spears admite direção imprudente em acordo com a Justiça A artista foi condenada a 12 meses de liberdade condicional

Britney Spears reconheceu sua culpa por dirigir de forma imprudente, sob efeito de álcool e drogas, em um acordo apresentado à Justiça nesta segunda-feira (4) na Califórnia.

A intérprete de "Oops!... I Did It Again" foi presa na noite de 4 de março sob suspeita de dirigir sob efeito de substâncias, e foi liberada na manhã seguinte.

Pouco depois, a Princesa do Pop se inscreveu em um programa de reabilitação, de acordo com veículos locais.

Spears foi condenada a 12 meses de liberdade condicional, graças ao acordo com a Promotoria de Ventura, condado responsável pelo caso, informou nesta segunda-feira seu advogado Michael A. Goldstein.

"Minha cliente está bem", disse Goldstein à imprensa na saída do tribunal nesta segunda-feira. "Agradecemos à Promotoria por reconhecer os passos positivos que Britney deu para ajudar a si mesma", comentou.

"Acho que ninguém gosta de se declarar culpado de algo, mas, dadas as circunstâncias e para deixar isso para trás, acredito que todos estão satisfeitos com o resultado", acrescentou.

Em suas memórias publicadas em 2023, Spears disse que nunca consumiu drogas pesadas e que não tinha problema com álcool, mas admitiu que tomava Adderall, um medicamento para o tratamento de transtornos de atenção que pertence à família das anfetaminas.

Após uma crise nervosa em público em 2007, Spears foi submetida à tutela legal de seu pai, Jamie Spears, que controlava seu dinheiro e sua vida pessoal, inclusive enquanto ela continuava fazendo shows.

A cantora enfrentou o pai na Justiça para encerrar a tutela, que foi dissolvida por um tribunal de Los Angeles em 2021, após o grande apoio público gerado por seus fãs com o movimento "Free Britney".

Veja também