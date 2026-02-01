A- A+

TODO MUNDO NO RIO Britney Spears: antes dos rumores sobre show no Rio, diva disse que volta aos palcos seria "em breve Atualmente, o perfil da artista no Instagram está desativado

Na última semana, o nome de Britney Spears foi um dos mais comentado nas redes sociais. O motivo? Especulações de que ela seria a próxima atração do megashow gratuito “Todo mundo no Rio”, na Praia de Copacabana, dia 2 de maio.



A organização do evento negou qualquer negociação com a artista, o que não impediu que os fãs dela seguissem buscando evidências para a vinda da diva. No dia 9 de janeiro, antes desses rumores, Britney fez um desabafo no Instagram (onde, agora, está com o perfil desativado). No texto, ela disse que esperava que a sua volta aos palcos fosse “muito em breve”.

preso em um coque, me apresentando com o meu filho no Reino Unido e na Austrália muito em breve”, escreveu. “Eu danço no Instagram para curar coisas no meu corpo que as pessoas nem imaginam. Sim, e às vezes é até constrangedor… Mas eu atravessei o fogo para salvar a minha vida”.

O último álbum de estúdio de Britney foi “Glory”, lançado em agosto de 2016. Em 2020, ela relançou o trabalho como “Glory (Deluxe Version)”, com algumas músicas a mais. O último show da diva foi em 2018, em Austin, no Texas.

Especulações

Os internautas entraram em polvorosa, na última segunda-feira, depois que a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, afirmou que o martelo já estaria batido e que Britney Spears seria realmente o nome do Todo Mundo no Rio de maio deste ano. O anúncio, de acordo com a publicação, seria feito ainda nesta última semana.

Na ocasião, a Prefeitura publicou somente uma frase enigmática. “O importante é continuar acreditando, continuar acreditando”, diz o post. Ao ser questionado sobre o assunto, o perfil respondeu: “Não confirmo, não nego e sigo vivendo de expectativa igual todo mundo”.

Procurada pelo GLOBO, a Bonus Track — empresa que trouxe Lady Gaga e Madonna para os shows na praia — não confirma.

Veja também