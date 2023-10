Britney Spears diz que fez aborto durante sua relação com Justin Timberlake

A- A+

Britney Spears revelou que fez um aborto durante seu relacionamento com Justin Timberlake, em um trecho de sua aguardada nova biografia.

Esta é uma das várias revelações de "A Mulher Em Mim", livro que será lançado em 24 de outubro, no qual a estrela pop também fala sobre a polêmica tutela legal de seu pai, que a impediu de controlar sua vida e finanças por 14 anos.

"Se dependesse apenas de mim, eu nunca teria feito isso", escreveu Spears sobre o aborto em um trecho publicado pela revista People nesta terça-feira (17). "Mas Justin estava certo de que não queria ser pai".

No livro, a cantora fala sobre como conheceu Timberlake quando ambos eram artistas mirins no Clube do Mickey, da Disney.

Anos depois, começaram a namorar e se tornaram um dos casais mais notórios da indústria, até se separarem em 2002.

De acordo com a biografia, Timberlake "não ficou nada feliz com a gravidez". "Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", escreveu Spears.

"Até hoje, é uma das experiências mais difíceis da minha vida”, afirma a cantora.

Timberlake ainda não respondeu aos pedidos de comentários.

Após a separação do casal, Spears teve dois filhos, Sean e Jayden, com seu segundo marido, Kevin Federline.

No entanto, em 2007, ela sofreu um colapso nervoso de grande repercussão na mídia, que incluiu o ataque ao carro de um paparazzi em um posto de gasolina.

A tutela de seu pai, Jamie Spears, começou após esse incidente, em 2008.

Em uma audiência judicial em 2021, a artista disse ao tribunal que a tutela a impediu de remover um dispositivo intrauterino, apesar de desejar engravidar.

"A tutela me tirou minha feminilidade, me transformou em uma criança", contou em outro trecho do livro. "Penso em como meu pai e seus associados tiveram tanto controle sobre meu corpo e meu dinheiro por tanto tempo, e sinto nojo."

A tutela foi encerrada em novembro de 2021 por decisão judicial. Spears engravidou em 2022, mas perdeu o bebê.

Em agosto deste ano, seu terceiro marido, Sam Asghari, anunciou que eles estavam se divorciando.

