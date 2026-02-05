Britney Spears diz que tem 'sorte de estar viva' e faz desabafo sobre ter medo da própria família

A- A+

Britney Spears usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma mensagem em que fala da relação nada estável com a família. Pelo contrário. Ela afirma no curto texto que tem "sorte de estar viva" devido à forma como os parentes a trataram. Além disso, a cantora norte-americana, de 44 anos, diz ter medo deles.

A publicação foi feita na noite de quarta-feira (4) e, até o momento, curtida por mais de 109 mil pessoas. Atualmente, Britney Spears tem mais de 42,2 milhões em seu perfil no Instagram. Em sua conta, entre seus principais conteúdos estão vídeos de danças em casa.

O registro em que faz o desabafo é seguido por uma foto em que aparecem apenas a mão esquerda de um bebê segurando um dedo da mão direita de um adulto. No texto, Britney diz:

"Como pessoas, tudo o que realmente queremos é nos sentir conectados uns aos outros e nunca nos sentirmos sozinhos… Para aqueles de vocês em suas famílias que tenham dito que te ajudar é isolá-los e fazê-los se sentirem incrivelmente excluídos… estavam errados. Podemos perdoar como pessoas, mas nunca esquecemos. A saudade e o anseio por contato são sempre cruciais!!! Tenho muita sorte de estar viva, considerando como minha família me tratou uma vez na vida e agora tenho medo deles."

Em 2021, a cantora encerrou a tutela que permitiu que seu pai controlasse suas finanças e vida pessoal por quase 14 anos. No ano passado, ela teve uma briga com o ex-marido e pai de seus dois filhos, Kevin Federline, de quem se separou no final de 2006. O ex-casal entrou em conflito com o lançamento do livro de memórias de Federline, "You Thought You Knew". Na publicação, ele fala do comportamento da cantora na vida privada.

A cantora chegou a ficar fora das redes sociais durante este período, mas retornou em novembro do ano passado. Ela segue fazendo publicações com imagens que gosta e, principalmente, de vídeos em que aparece dançando.

O texto publicado por Britney na quarta prossegue:

"É estranho como Deus age de maneiras misteriosas. Meus amigos, o que vocês acham que Ele está dizendo hoje??? Porque, para ser totalmente honesta com vocês, não importa o que Ele diga, eles nunca assumirão a responsabilidade pelo que fizeram."

Fenômeno da música pop, Britney Spears tem sido pedida como atração da edição deste ano de Todo Mundo no Rio, show gratuito realizado na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, no início de maio. Em suas duas primeiras edições, o evento que reuniu centenas de pessoas trouxe duas divas pops de peso: Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.

