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música Britney Spears é acusada de dirigir sob efeito de álcool e drogas Semanas depois, a cantora se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação

A cantora americana Britney Spears foi acusada, nesta quinta-feira (30), de dirigir sob efeito de álcool e drogas, anunciou a promotoria do condado de Ventura, quase dois meses depois de ela ter sido detida na estrada, perto de sua casa na Califórnia.

A queixa apresentada pela promotoria não especifica que tipo de droga havia em seu sangue.

A audiência está marcada para segunda-feira em um tribunal de Ventura, onde a artista reside. Mas Spears não é obrigada a comparecer e pode ser representada por seu advogado, já que se trata de uma "infração menor", detalhou a promotoria em seu comunicado.

Aos 44 anos, a intérprete de "Oops!... I Did It Again" foi detida na noite de 4 de março e libertada na manhã seguinte. Um de seus representantes qualificou, na época, o episódio como um "incidente lamentável e totalmente imperdoável".

Semanas depois, a cantora se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação.

Spears pode evitar a prisão se aceitar um acordo de culpabilidade, informou a promotoria. Essa é uma medida habitual em casos sem antecedentes criminais, sem feridos, com baixo nível de álcool no sangue e com acusados que buscam reabilitação.

Tal acordo provavelmente resultaria em uma declaração de culpa por direção perigosa sob efeito de drogas e álcool, pela qual ela poderia ficar em liberdade condicional por 12 meses.

Ela também teria que frequentar um curso de segurança no trânsito determinado pelo tribunal e pagar uma multa.

Em seu livro de memórias publicado em 2023, Spears insistiu que nunca consumiu drogas pesadas e que não tinha um problema com álcool, mas admitiu que tomava Adderall, um medicamento para o tratamento de distúrbios de atenção que pertence à família das anfetaminas.

Após um colapso nervoso em público em 2007, a então princesa do pop foi colocada sob a tutela legal de seu pai, Jamie Spears, que controlava seu dinheiro e sua vida pessoal, mesmo enquanto ela continuava fazendo shows.

A artista enfrentou o pai na Justiça para pôr fim à tutela, que foi encerrada por um tribunal de Los Angeles em 2021, após o grande apoio público gerado pelo movimento "Libertem Britney". Nos últimos anos, porém, ela se afastou da música.

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