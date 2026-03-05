ESTADOS UNIDOS
Britney Spears é detida na Califórnia por dirigir sob efeito de álcool
Cantora foi levada sob custódia, mas acabou liberada posteriormente
A cantora Britney Spears foi detida na noite de quarta-feira (4) no Ventura County, na Califórnia, após ser flagrada dirigindo sob influência de álcool, segundo fontes policiais ouvidas pelo site TMZ.
De acordo com as informações, a artista foi abordada e algemada por agentes da California Highway Patrol por volta das 21h30 (horário local). Ela foi levada sob custódia, mas acabou liberada posteriormente, conforme registros do gabinete do xerife do condado.