ESTADOS UNIDOS

Britney Spears é detida na Califórnia por dirigir sob efeito de álcool

Cantora foi levada sob custódia, mas acabou liberada posteriormente

Britney Spears

A cantora Britney Spears foi detida na noite de quarta-feira (4) no Ventura County, na Califórnia, após ser flagrada dirigindo sob influência de álcool, segundo fontes policiais ouvidas pelo site TMZ.

De acordo com as informações, a artista foi abordada e algemada por agentes da California Highway Patrol por volta das 21h30 (horário local). Ela foi levada sob custódia, mas acabou liberada posteriormente, conforme registros do gabinete do xerife do condado.

