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Cantora Britney Spears é internada em clínica de reabilitação para tratar abuso de substâncias Representante da cantora informou ao veículo, Page Six, que ela foi voluntariamente até a instituição para buscar tratamento

Britney Spears foi internada em uma clínica de reabilitação por conta do abuso de substâncias. A informação foi publicada pelo site norte-americano Page Six na noite deste domingo, 12.

Um representante da cantora informou ao veículo que ela foi voluntariamente até a instituição para buscar tratamento.

No último dia 4 de março, Britney foi presa sob suspeita de dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias em uma rodovia perto do condado de Ventura, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Na ocasião, ela foi algemada e levada sob custódia, sendo liberada cerca de nove horas depois.





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