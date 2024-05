A- A+

saúde mental Britney Spears estaria abusando de bebidas e drogas e deveria voltar à tutela, dizem fontes a site Em 2021, a cantora venceu na justiça uma longa batalha contra seu pai, Jamie Spears, que foi removido da tutela legal com a qual controlava a vida de sua filha há 13 anos

Britney Spears está com a saúde mental fragilizada, correndo o risco permanente de "machucar a si mesma". É o que garantem pessoas próximas à cantora ao site TMZ. Segundo o portal, a cantora estaria abusando de bebida e drogas, além de não estar tomando seus remédios adequadamente.

As fontes dizem que Britney tem mudanças "radicais" de humor que, muitas vezes, culminam em agressões físicas. O quadro seria tão delicado que a diva do pop não seria capaz, atualmente, de manter sequer um diálogo racional.

Recentemente, o site TMZ também publicou a informação de que Britney estaria vivendo isolada, "perigosamente instável", apresentando mudanças de humor "chocantes" e que estaria quase falindo. Seus gastos com viagens, hotéis caros, sempre com uso de jatos particulares, não seriam condizentes com o que restou de sua fortuna.

Em 2021, Britney Spears venceu na justiça uma longa batalha contra seu pai, Jamie Spears. O pai de Britney Spears foi removido da tutela legal com a qual controlava a vida de sua filha há 13 anos. "O Sr. Spears deve entregar todos os seus bens e poderes como tutor", disse a juíza responsável pelo caso durante a audiência que durou mais de duas horas.

