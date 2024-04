Britney Spears estaria fragilizada mentalmente e quase falida, diz site

A- A+

A cantora Britney Spears estaria vivendo uma fase delicada, tanto financeiramente como emocionalmente. Uma fonte próxima à artista de 42 anos disse ao site TMZ que ela estaria correndo "sério perigo" e que sua saúde mental estaria "completamente disfuncional".

Diante do quadro, a responsável por grandes hits dos anos 2000, como "Toxic" e "Oops I didn't again", estaria vivendo isolada, "perigosamente instável", apresentando mudanças de humor "chocantes". Ainda de acordo com a mesma fonte, Britney estaria quase falindo. Seus gastos com viagens, hotéis caros, sempre com uso de jatos particulares, não seriam condizentes com o que restou de sua fortuna.

"Ela não pode pagar por isso. Ela tinha US$ 60 milhões quando a tutela (de seu pai) terminou, e agora está onde a tutela começou, correndo o risco de falir", disse a fonte ao TMZ.

Em 2021, Britney Spears venceu na justiça uma longa batalha contra seu pai, Jamie Spears. O pai de Britney Spears foi removido da tutela legal com a qual controlava a vida de sua filha há 13 anos. "O Sr. Spears deve entregar todos os seus bens e poderes como tutor", disse a juíza responsável pelo caso durante a audiência que durou mais de duas horas.

