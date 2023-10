Britney Spears explica por que gosta de posar nua no Instagram

A- A+

A cantora Britney Spears teve sua biografia “A mulher em mim” lançada mundialmente nesta terça-feira (no Brasil, em tradução publicada pela Buzz Editora). Entre muitos temas, a artista refletiu sobre o motivo pelo qual gosta de posar nua ou com pouca roupa no Instagram, mesmo sabendo que “muitas pessoas não entendem”.

“Acredito que se tivessem sido fotografadas por outras pessoas milhares de vezes em busca de aprovação, entenderiam que eu realmente gosto de posar quando me sinto sexy, e de tirar as minhas próprias fotos”, disse Britney, que também já afirmou várias vezes – especialmente no processo judicial contra seu pai – que sua maior obsessão nesta nova fase de sua vida é tomar posse de sua própria narrativa.

Britney agora procura mostrar ao mundo que, por mais chocante que seja o que ela faz, nunca será equivalente ao quanto a mídia se apropriou de sua identidade, história e todos os aspectos de sua vida privada. Isso pode ser visto em documentários como “Framing Britney Spears”, no qual a diretora Samantha Stark explica como esse “roubo” midiático é intolerável à luz do movimento #MeToo e da quarta onda feminista.

A intérprete, que usou a biografia para compartilhar detalhes dos momentos mais tristes de sua vida, como sua relação com Justin Timberlake (que já foi abordada em algumas ocasiões como o rompimento mais longo da história), também explicou que não está pensando em voltar à música porque está focada em cuidar de sua saúde e encontrar o caminho para viver a vida do jeito que deseja.

“É hora de não ser quem as pessoas querem que eu seja, mas de me encontrar”, afirmou. Nessas memórias, Britney também fala sobre um dos episódios mais comentados de sua carreira: quando atacou fotógrafos com um guarda-chuva com a cabeça raspada. Sua depressão pós-parto, o divórcio de Kevin Federline – pai de seus filhos, que ficou com a guarda das crianças –, e a morte de sua “querida tia Sandra”.

“Com a cabeça raspada, todos tinham medo de mim, até minha mãe. Naquelas semanas sem meus filhos, eu perdi a cabeça, repetidamente. Nem sei como consegui cuidar de mim mesma”, admitiu.

Relação conturbada com o pai e nova fase

Em fevereiro de 2008, um juiz da Califórnia concedeu ao pai de Spears, a pedido dele, o controle das finanças da cantora e de sua vida pessoal depois que a estrela do pop foi hospitalizada duas vezes para exames psiquiátricos e por abuso de substâncias.

Em novembro de 2021, após um julgamento muito midiático e uma campanha nas redes sociais pela liberdade da cantora (o famoso Free Britney), a juíza californiana Brenda Penny encerrou o drama familiar de quase 14 anos e removeu a tutela paterna.

Desde então, Britney tem vivido em liberdade para gerenciar sua vida e carreira. No entanto, nem tudo tem sido paz e tranquilidade para a cantora. Nos últimos dois anos, desde que sua tutela foi encerrada, ela se casou, divorciou e anunciou a perda de um bebê. Além disso, enfrentou vários episódios que alarmaram seus fãs por mostrarem um evidente declínio em sua saúde mental.

No mais recente, a polícia do condado de Ventura, na Califórnia, foi chamada à sua casa após várias ligações denunciando que a artista tinha facas em casa com as quais poderia se ferir. A cantora aparentemente queria imitar a dança de Shakira no MTV Awards.

“Como todo mundo sabe, chamaram a polícia para ir até minha casa devido a trotes. Amo e adoro meus fãs, mas desta vez as coisas foram um pouco longes demais, e minha privacidade foi invadida. A polícia nunca entrou em minha casa, e quando chegaram à minha porta, rapidamente perceberam que não havia nenhum problema e saíram”, escreveu.

