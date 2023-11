A- A+

famosos Britney Spears posta foto e fãs reagem nas redes sociais: 'Alceu Valença?' No Twitter, a foto mostrava a artista com chapéu e colete

Virou rotina: os registros que Britney Spears costuma postar em suas redes sociais sempre dão o que falar. Desta vez, diante de um look rural postado pela cantora na última terça-feira (28), fãs brasileiros de Britney apontam uma semelhança entre ela e Alceu Valença.

No Twitter, a foto de Britney com chapéu e colete foi repostada por um usuário que escreveu na legenda "Ela de Alceu Valença". Até a publicação desta matéria, o post já tinha mais de 400 mil visualizações e mais de 13 mil curtidas.

Na quarta-feira (29), Britney já havia causado furor na web ao compartilhar um clique na praia no qual ela aparece completamente nua, escondendo os seios com as mãos. Em sua biografia “A mulher em mim”, lançada mundialmente em outubro, entre muitos temas, a artista refletiu sobre o motivo pelo qual gosta de posar nua ou com pouca roupa no Instagram, mesmo sabendo que “muitas pessoas não entendem”.

“Acredito que se tivessem sido fotografadas por outras pessoas milhares de vezes em busca de aprovação, entenderiam que eu realmente gosto de posar quando me sinto sexy, e de tirar as minhas próprias fotos”, disse Britney, que também já afirmou várias vezes – especialmente no processo judicial contra seu pai – que sua maior obsessão nesta nova fase de sua vida é tomar posse de sua própria narrativa.

