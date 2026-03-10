A- A+

CELEBRIDADES Britney Spears: prisão, demência, depressão; saiba os últimos problemas enfrentados pela cantora O último incidente envolvendo a artista reacendeu a preocupação com a saúde mental da estrela pop

O último incidente envolvendo a cantora Britney Spears reacendeu a preocupação com a saúde mental da estrela pop. Ela foi presa no dia 4 por dirigir embriagada ou sob efeito de substâncias. Spears foi libertada na manhã seguinte, mas deverá comparecer no tribunal no dia 4 de maio.

Essa não é a primeira vez que a artista se envolve em problemas com a justiça, porém, os recentes vídeoscontroversos postados nas redes sociais mostrando a estrela dançando com facas e falando coisas sem sentido alarmaram fãs e observadores.

Especialistas em saúde mental afirmam que esses sinais de alerta públicos podem, às vezes, refletir problemas mais profundos como estresse, abuso de substâncias ou traumas não resolvidos – questões sobre as quais a cantora já falou publicamente no passado.

O empresário de Britney Spears, Cade Hudson, disse ao site de notícias TMZ, após a publicação da notícia da prisão que o incidente é “lamentável e completamente injustificável”.

“Britney vai tomar medidas corretas e cumprir a lei e, com sorte, isso pode ser o primeiro passo para uma mudança há muito necessária na vida dela. Esperamos que ela possa receber a ajuda e o apoio de que precisa durante este momento difícil”, disse Hudson.

Em suas memórias de 2023, a cantora revelou que foi diagnosticada com transtorno bipolar e que lhe foi prescrito lítio, que ela descreveu mais como um método de controle do que como um tratamento terapêutico. Ela também detalhou sua experiência com depressão pós-parto e falou sobre os problemas mentais enfrentados durante os 13 anos em que esteve sob tutela do pai, entre 2008 e 2021.





Vídeos preocupantes

Antes do acidente, Britney era frequentemente vista em suas redes sociais. Ela aparecia dançando em sua mansão, porém, o que muitos fãs e observadores da cantora comentavam nos vídeos era que a cantora não parecia estar bem, não ser ela mesma, e que parecia estar sob influências.

Em setembro de 2023, ela postou vídeos dançando com facas nas redes sociais, o que levou as autoridades a realizarem uma verificação de bem-estar em sua casa. A polícia relatou que estava tudo bem e não havia nada acontecendo. Mais tarde, a estrela admitiu que sabia ter assustado os fãs com o vídeo e insistiu que as facas eram falsas.

O psiquiatra Dinesh Bhugra disse ao Daily Mail que os vídeos podem ser a maneira que a cantora encontrou para mostrar aos fãs que ela está feliz e bem.

“Com bastante frequência, em doenças bipolares, as pessoas ficam eufóricas e gostam disso. As pessoas geralmente tendem a se isolar quando estão se sentindo mal, mas quando estão se sentindo bem, querem demonstrar a todos. Dizer que é uma pessoa boa, enérgica e entusiasmada”, disse.

Demência

Jamie Spears, pai de Britney, indicou em documentos judiciais de 2008 que a cantora tinha um quadro relacionado à demência para justificar a tutela temporária que durou 13 anos.

De acordo com o documentário de 2021, The Battle for Britney, Jamie marcou uma caixa nos formulários judiciais relacionada a "internação ou tratamento para demência" ao estabelecer a tutela em fevereiro de 2008.

Entretanto, advogados e críticos argumentaram que a alegação era falsa como forma de manter o controle dos bens da estrela. Tanto que, durante o período da tutela, Spears continuou a se apresentar, gravar álbuns e trabalhar, o que, segundo especialistas e advogados, era inconsistente com um diagnóstico de demência.

Embora não haja indícios de que Britney Spears sofra de demência ou de um problema de saúde semelhante relacionado ao álcool, especialistas da área da saúde, afirmam que mudanças de comportamento, como aumento do consumo de bebidas alcoólicas, comportamentos de risco e alterações de personalidade, são características da doença em pessoas mais jovens.

Quando os problemas de Britney começaram

Os problemas de Spears remontam a 2007, quando ela raspou a cabeça e atingiu o carro de um paparazzi com um guarda-chuva. Em sua autobiografia, "The Woman in Me", a cantora explicou o que a levou a ter esse comportamento.

“Estou disposta a admitir que, em meio a uma grave depressão pós-parto, ao abandono do meu marido, à tortura de estar separada dos meus dois bebês, à morte da minha adorada tia Sandra e à constante pressão dos paparazzi, comecei a pensar, de certa forma, como uma criança", escreveu ela.

Após os incidentes, Spears internou-se em uma clínica de reabilitação, da qual saiu em março de 2007.

Em fevereiro de 2008, Spears foi internada em clínicas psiquiátricas consecutivas, o que levou seu pai a solicitar a tutela temporária de emergência de sua filha mais velha. A tutela foi posteriormente tornada permanente em outubro de 2008 e durou até 2021.

A última prisão da cantora, em março deste ano, porém não foi a primeira. Em 2007, ela enfrentou quatro acusações de contravenção e por ter batido em um carro que estava parado. A acusação de colisão com o carro foi retirada e o júri a absolveu das outras. Além disso, a cantora ainda esteve envolvida em uma disputa judicial pelos filhos com o dançarino Kevin Federline.

Mais recentemente, Spears enfrentou novas infrações de trânsito. Em março de 2022, ela foi multada por dirigir em "velocidade insegura para as condições da via", meses depois de médicos a terem aconselhado a ser cautelosa ao volante ao retornar à sociedade após 13 anos sob tutela. Em setembro de 2023, ela foi parada pela Patrulha Rodoviária da Califórnia e multada por não possuir carteira de habilitação válida e por não apresentar comprovante de seguro.

