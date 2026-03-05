A- A+

CELEBRIDADES Britney Spears foi perseguida pela polícia por uma hora antes de prisão Ligação ao 911 revela detalhes da ação policial que terminou com a detenção da cantora por dirigir alcoolizada

A cantora pop Britney Spears, de 44 anos, que foi presa na noite desta quarta-feira (4) por direção sob influência de álcool (DUI, na sigla em inglês), protagonizou uma perseguição de quase uma hora na Highway 101, rodovia californiana, no condado de Ventura.

De acordo com registros do Gabinete do Xerife do condado de Ventura, Spears foi levada sob custódia pela patrulha rodoviária da Califórnia por volta das 21h30. Ela já foi liberada e deverá comparecer ao tribunal na segunda-feira, 4 de maio.

Uma gravação de uma ligação ao serviço de emergência 911, obtida pelo tabloide britânico Daily Mail, mostra policiais e despachantes descrevendo em tempo real a perseguição.

Nas comunicações, um agente relata que um sedã preto trafegava com frenagens bruscas, mudança constante de faixa e sem uma das lanternas traseiras. Em seguida, outro policial solicita reforço na área.

— Podemos enviar todas as unidades para essa região, por favor? — pede o agente.

Segundo os registros, o veículo foi identificado como um BMW conversível preto, modelo 2026. A perseguição teria começado por volta das 20h13, quando a cantora foi vista entrando e saindo das faixas da rodovia.

Cerca de uma hora depois, às 21h13, os agentes informaram pelo rádio que a motorista havia saído do veículo. Em seguida, um policial comunica que conversava com a condutora enquanto a abordagem era realizada.

Após a parada, um agente solicitou a presença de um especialista em reconhecimento de drogas (DRE), profissional treinado para avaliar se um motorista está sob efeito de substâncias que possam comprometer a capacidade de dirigir.

Em nota enviada ao Daily Mail após a prisão, um representante da cantora afirmou que o episódio foi “um incidente lamentável e completamente injustificável”.

''Britney vai tomar as medidas corretas e cumprir a lei, e esperamos que este possa ser o primeiro passo para mudanças necessárias em sua vida'', afirmou o comunicado. ''Esperamos que ela receba o apoio e a ajuda de que precisa neste momento difícil''.

A cantora tem dois filhos com o ex-marido Kevin Federline — Sean Preston, de 20 anos, e Jayden James, de 19 — que vivem no Havaí com o pai. Nos últimos meses, Spears voltou a chamar atenção por episódios envolvendo direção.

Em fevereiro, ela foi fotografada dirigindo em Los Angeles enquanto segurava um celular junto ao rosto, prática proibida na Califórnia pela chamada lei ''No Touch'', que impede o uso manual do telefone ao volante. A artista, no entanto, não chegou a ser acusada formalmente nesse caso.

A cantora também acumula outros episódios envolvendo autoridades. Em 2007, ela foi citada por um caso de colisão com fuga após atingir um carro estacionado — acusação posteriormente retirada após pagamento de indenização ao proprietário.

No ano seguinte, foi autuada por dirigir sem licença válida na Califórnia, caso que acabou arquivado pela Justiça.

Spears viveu uma série de crises pessoais amplamente divulgadas ao longo das últimas duas décadas, incluindo o colapso público em 2007, quando raspou a cabeça e atacou o carro de um paparazzi com um guarda-chuva antes de ser internada para tratamento.

No mesmo ano, sua apresentação no MTV Video Music Awards 2007 foi duramente criticada por fãs e pela imprensa.

Veja também