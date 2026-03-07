A- A+

CELEBRIDADES Britney Spears tem audiência por prisão ao dirigir sob efeito de álcool marcada para maio Registros mostram que autoridades foram acionadas diversas vezes na mansão da cantora na Califórnia por denúncias de invasão, alarmes e verificações de bem-estar

Britney Spears foi detida na noite da última quarta-feira no condado de Ventura, na Califórnia, após ser flagrada dirigindo sob efeito de álcool. Segundo autoridades, a cantora dirigia um BMW preto em alta velocidade e apresentava sinais de intoxicação durante testes de sobriedade realizados no local. Ela ficou detida por 9 horas. Agora, a artista tem audiência marcada para 4 de maio.

A cantora pop protagonizou uma perseguição de quase uma hora na Highway 101, rodovia californiana. De acordo com registros do Gabinete do Xerife do condado de Ventura, Spears foi levada sob custódia pela patrulha rodoviária da Califórnia por volta das 21h30.

Spears foi levada para a cadeia do condado e liberada na manhã seguinte, após passar por exames para detectar álcool no sangue. A investigação continua, e um promotor decidirá se apresentará acusações formais.

Os registros policiais divulgados após a prisão mostram que a residência da artista, localizada em Thousand Oaks, recebeu 14 chamadas desde 2024. As ocorrências incluem alarmes silenciosos ou sonoros, denúncias de invasão e pedidos para que policiais verificassem o estado da cantora.





Entre os episódios listados estão um relato de invasão em outubro de 2025 e uma verificação de bem-estar cancelada no mês anterior. Também houve vários chamados em agosto de 2025.

Em comunicado divulgado após a prisão, um representante da cantora classificou o episódio como “completamente injustificável”, mas afirmou que ela pretende cumprir as exigências legais e receber apoio de familiares para reorganizar sua vida. O caso reacendeu preocupações sobre a situação pessoal da artista desde o fim de sua tutela judicial, encerrada em 2021 após 13 anos de controle sobre sua vida e finanças.

Depois de ser noticiada a prisão de Spears, o perfil da cantora nas redes sociais foi novamente desativado. Ela havia retornado às redes na última semana, mas na manhã de quinta-feira já não estava mais disponível no Instagram.

Veja também