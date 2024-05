A- A+

celebridades Britney Spears teria se envolvido em briga em hotel e sofrido ''colapso mental'', diz site Cantora, que estava acompanhada do namorado, Paul Soliz, teria machucado a perna no incidente

Britney Spears se envolveu em uma briga no Chateau Marmont, hotel localizado em Los Angeles, nesta quarta-feira (1). A informação é do TMZ. Segundo fontes ouvidas pelo portal, a cantora, que estava acompanhada do namorado, Paul Soliz, acabou se envolvendo em uma "grande briga" que culminou em agressões físicas. Britney, inclusive, teria ficado com a perna machucada.

Os relatos dão conta que a polícia recebeu uma denúncia sobre uma mulher que estaria assediando e ameaçando funcionários no hotel. Policiais apareceram no Chateay Marmont às 22h30, mas não encontraram problemas e foram embora.

Depois disso, Britney e Paul teriam ido para o quarto, onde continuaram a "festejar e beber", diz o TMZ. Foi aí que, em algum momento, Britney teria se envolvido em uma briga. Ela estava gritando e “fora de controle” no corredor do hotel. Por conta da cena, paramédicos foram chamados por receio de que ela estivesse passando por um "colapso mental".

Fragilizada e ''quase falida''

Recentemente, o TMZ noticiou que Britney Spears estaria vivendo uma fase delicada, tanto financeiramente como emocionalmente. Uma fonte próxima à artista de 42 anos disse ao site que ela estaria correndo "sério perigo" e que sua saúde mental estaria "completamente disfuncional".

Diante do quadro, a responsável por grandes hits dos anos 2000, como "Toxic" e "Oops I didn't again", estaria vivendo isolada, "perigosamente instável", apresentando mudanças de humor "chocantes". Ainda de acordo com a mesma fonte, Britney estaria quase falindo. Seus gastos com viagens, hotéis caros, sempre com uso de jatos particulares, não seriam condizentes com o que restou de sua fortuna.

