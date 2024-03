Brothers avaliam desempenho individual no BBB 24: ''dei zero porque cansei'', diz sister

A- A+

No Raio-X desta quarta-feira (13), os participantes do Big Brother Brasil 24 tiveram que avaliar o seu desempenho no jogo, dando uma nota de zero a dez.

Na área externa da casa Leidy Elin comentou com Lucas Henrique que ela deu a nota mais baixa que podia (zero), mas o professor não concordou com a avaliação da sister na dinâmica. Ele disse que a participação da aliada não seria avaliada dessa forma.

"Ai, cansei. Já falei que cansei. Dei zero porque cansei'', desabafou Leidy. Por outro lado, Lucas avaliou o seu próprio desempenho com a nota sete. O professor venceu três lideranças e duas Provas do Anjo durante o programa.

''Eu me dei sete. Falei que acho que entrego mais que muita gente, mas que ainda sinto que posso melhorar, porque tem os sinais que a gente recebe do público, principalmente na liderança... provavelmente não estou agradando", completou o capoeirista.

Em contrapartida, Beatriz e Matteus comentaram na academia com os aliados do Fada que se avaliaram com nota máxima na dinâmica. Bia afirmou que está dando seu máximo dentro do BBB e não deixou de ser quem ela é fora da casa.



O gaúcho confessou que está desempenhando o seu melhor, buscando acertar sem passar por cima dos seus princípios, mas ele acrescentou que errar seria uma consequência do jogo.

Considerado um dos favoritos do programa pelo público e para alguns participantes do BBB, Davi deu para a sua performance a nota nove, pois na sua visão ''ninguém é perfeito''.

